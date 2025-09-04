সাবিনা ইয়াসমীনকে নিয়ে শাকিব খানের আবেগঘন বার্তা

আজ ৪ সেপ্টেম্বর বাংলা গানের কিংবদন্তি সাবিনা ইয়াসমীনের জন্মদিন। পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে গান করছেন তিনি। জন্মদিনে এই শিল্পীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শোবিজের বিভিন্ন অঙ্গনের তারকারা। ফেসবুকে সাবিনা ইয়াসমীনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঢালিউড নায়ক শাকিব খান।
ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শাকিব খান লিখেছেন, ‘অদ্ভুত এক মায়া আছে তাঁর কণ্ঠে, যা ছুঁয়ে যায় ভোরের আলোতেও, আবার রাতের নিস্তব্ধতাতেও। কখনো পুরোনো দিনের সিনেমার গানে, কখনো রেডিওর আড়ালে, কিংবা আমাদের জীবনের অনুরণনে; তবু হৃদয়ে অমলিন এক নাম, সাবিনা ইয়াসমীন।’
শাকিব আরও লিখেছেন, ‘প্রজন্ম বদলেছে, সময়ের পালাবদল ঘটেছে, প্রযুক্তি এনেছে নতুন যুগ। কিন্তু তাঁর কণ্ঠের আবেদন আজও সমান জনপ্রিয়, সমান প্রাসঙ্গিক। ৫০ বছর আগের গাওয়া তাঁর কোনো গান শুনলেও আজও মন ছুঁয়ে যায়, হৃদয় শীতল হয়ে ওঠে।’
জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে পোস্টের শেষে শাকিব লিখেছেন, ‘গানের এই কিংবদন্তি সাবিনা ইয়াসমীন ম্যাডামের জন্মদিনে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। সুস্থ থাকুন, দীর্ঘায়ু হোন—এ কামনাই করি।’
১৯৬৭ সালে জহির রায়হানের প্রযোজনায় ‘আগুন নিয়ে খেলা’ ছবিতে আলতাফ মাহমুদের সুরে প্রথম প্লেব্যাক। তারও আগে ‘নতুন সুর’ ছবিতে শিশুশিল্পী হিসেবে গান করেছিলেন। এরপর হাজারো গান, লাখো ভক্ত, স্বাধীনতা পদক, একুশে পদক, ১৪ বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ অগণিত স্বীকৃতি।