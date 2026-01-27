‘কাট–পিস’ সিনেমা নিয়ে আসছেন তোরসা, রইল নতুন ছবি

নতুন ছবিতে যুক্ত হয়েছেন রাফা নানজীবা তোরসা। ‘কাট–পিস’ নামের ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী ঈদে। ছবির প্রচারে তোলা বেশ কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত
তোরসা অভিনীত নতুন সিনেমা 'কাট–পিস' নির্মাণ করেছেন ইফ্ফাত জাহান। রাজধানীর মিরপুরে এই ব্যবসা এতটাই রমরমা যে একটা গোটা এলাকার নামই হয়ে গেছে ঝুটপট্টি! প্রায় অচেনা এই পল্লির গল্প নিয়েই এই সিনেমা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেএ ছাড়া আরও কয়েকটি ছবিতে দেখা যাবে তোরসাকে। বর্তমানে ব্যস্ত সময় পার করছেন গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিতব্য সিনেমা 'মাটি'র শুটিংয়ে। তারিফ সৈয়দ পরিচালিত এই সিনেমায় তাঁর বিপরীতে অভিনয় করছেন নবাগত আলভী মামুন। সিনেমাটির গল্প ও চিত্রনাট্য নির্মাতারই করা।
তোরসা জানান, এরই মধ্যে সিনেমাটির বেশির ভাগ দৃশ্যধারণ শেষ হয়েছে। গ্রামীণ জীবন, মানুষের সম্পর্ক ও বাস্তবতার গল্প নিয়ে নির্মিত এই সিনেমা আগামী ঈদুল আজহায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
এ ছাড়া সম্প্রতি তোরসা শেষ করেছেন আলী জুলফিকার জাহেদী পরিচালিত বিশেষ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'রক্তছায়া'। সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য ও দমন-পীড়নের গল্পে নির্মিত এই চলচ্চিত্র কান চলচ্চিত্র উৎসবকে লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তোরসা অভিনীত পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর কাজও অনেক আগেই শেষ হয়েছে। এই সিনেমায় তোরসার বিপরীতে জুটি বেঁধেছেন খায়রুল বাসার। এর বাইরে আরও একটি নতুন সিনেমার কাজ ইতিমধ্যে শেষ করেছেন তোরসা। তবে আপাতত এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে নিষেধ রয়েছে বলে জানান তিনি।
২০১৯ সালের অক্টোবরে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ নির্বাচিত হন রাফা নানজীবা তোরসা। বিজয়ী হওয়ার পর পা রাখেন অভিনয়ে। আপাতত সিনেমাই তোরসার প্রথম অগ্রাধিকার, এরপর তিনি ওটিটি ও নাটকেও কাজ করতে চান।