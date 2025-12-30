খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শাকিব খান, চঞ্চল, অপু বিশ্বাসদের শোক

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানালেন চলচ্চিত্র ও টিভি নাটকের নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীরা।
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় মারা যান খালেদা জিয়া।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক জানান শাকিব খান, চঞ্চল চৌধুরী, অপু বিশ্বাস, অপূর্বসহ আরও অনেকে।
শাকিব খান লিখেছেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।’
খালেদা জিয়ার একটি সাদাকালো ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে চঞ্চল চৌধুরী লিখেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। শ্রদ্ধা।’
অপু বিশ্বাস লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এই চিরবিদায় যেন মহাকালের সাক্ষী হয়ে রইল। একজন মহিয়সী নারীর প্রস্থান যেন যুগে যুগে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় লেখা থাকবে। বিনম্র শ্রদ্ধা।’
অপূর্ব লিখেছেন, ‘মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসিব করুক।’ শোক জানিয়ে সিয়াম আহমেদ লিখেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।’
তানজিকা আমিন লিখেছেন, ‘একজন অবিচল নেত্রী, মেয়েদের শিক্ষার প্রসারক (দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বিনা মূল্যে করা হয়েছিল) আপনি চিরশান্তিতে বিশ্রাম নিন।’
বাঁধন লিখেছেন, ‘তিনি এক অসাধারণ ও দৃঢ়চিত্ত জীবন যাপন করেছেন। প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি যে মর্যাদার সঙ্গে নিজেকে ধারণ করেছেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাতি তাঁকে মর্যাদা, কৃতজ্ঞতা ও গভীর সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করবে।’
নির্মাতা আশফাক নিপুণ লিখেছেন, ‘আল্লাহ আপনাকে জান্নাত নসিব করুন। প্রতিপক্ষের হাতে মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরও আপনি ছিলেন দৃঢ়তা, সৌন্দর্য ও কখনো হার না মানার প্রতীক। শান্তিতে বিশ্রাম নিন, বেগম খালেদা জিয়া। এই জাতি আপনাকে সব সময় গর্বের সঙ্গে স্মরণ করবে।’
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সংগীতশিল্পী পড়শী লিখেছেন, ‘কিছু মানুষ শুধু রাজনীতির গণ্ডিতে নয়, ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকেন। আজ ইতিহাসের একটি অধ্যায় থেমে গেল।’