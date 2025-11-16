রুনা লায়লা এবার কোক স্টুডিও বাংলায় ‘মাস্ত কালান্দার’ গাইলেন

কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুমে জনপ্রিয় সুফিগান ‘মাস্ত কালান্দার’ গাইলেন সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা। রুনা লায়লার জন্মদিনকে (১৭ নভেম্বর) সামনে রেখে আজ রাত সাড়ে আটটায় গানটি প্রকাশ পেয়েছে। এই গান দিয়ে তৃতীয় মৌসুমের ইতি ঘটছে।
গানটি নিয়ে রুনা লায়লা বলেন, ‘“মাস্ত কালান্দার” সব সময়ই আমার হৃদয়ের খুব কাছের একটি গান। নতুনভাবে, তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে আবার গানটি গাইতে পেরে আমি আনন্দিত। প্রজন্ম-পরম্পরায় গানটির নতুনভাবে ফিরে আসা আমাকে আনন্দ দিয়েছে।’
গানটি প্রযোজনা করেছেন অর্ণব এবং সুরকার ও প্রযোজক অদিত রহমান। গানটি নিয়ে অর্ণব বলেন, ‘এই গান স্মৃতি, ভক্তি ও সংস্কৃতির অনুভূতি বহন করে। রুনা লায়লা আপুর কণ্ঠে নতুনভাবে এই গানটিকে পাওয়া আমাদের সবার জন্য গর্বের মুহূর্ত। “মাস্ত কালান্দার” শুধু গান নয়, এটি সব শ্রোতার সঙ্গে এক সেতুবন্ধ, যাঁরা এই গানকে জীবন, শিক্ষা ও ভালোবাসার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন।’
কোক স্টুডিও বাংলা জানিয়েছে, গানটিতে চিরায়ত কাওয়ালির আধ্যাত্মিক সুর, বাংলার লোকজ ভাব ও আধুনিক সংগীতের মিশ্রণ ঘটেছে। গানের শুরুতে হাসন রাজার একটি গানের অংশবিশেষ শোনাবেন মাখন মিয়া। এরপর সুফি ঘরানার গভীরতা, লোকজ ছন্দ ও সমসাময়িক বাদ্যযন্ত্র যুক্ত হয়েছে।
গানটিতে ফোয়াদ নাসের বাবুসহ কোক স্টুডিও বাংলার নতুন প্রজন্মের শিল্পীরাও অংশ নিয়েছেন।
রুনা লায়লার ক্যারিয়ারে ‘মাস্ত মালান্দার’ গানটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ছয় দশকের বেশি সময় ধরে গান গাওয়া এই শিল্পী ১৮টিরও বেশি ভাষায় গান করেছেন। বাংলাদেশের বাইরে ভারত, পাকিস্তানসহ পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় তাঁর জনপ্রিয়তা রয়েছে।