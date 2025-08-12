রাফীর ‘আন্ধার’–এ সিয়াম, আর যা যা জানা গেল

ভূতপ্রেমিক দুই বন্ধু অর্থহীন ব্যান্ডের সাইদুস সালেহীন সুমন ও ক্রিপটিক ফেইটের শাকিব চৌধুরী। দেশের বিভিন্ন জায়গায় পুরোনো বাড়ি, শ্মশানঘাট, বটগাছতলা—যেসব জায়গা নিয়ে নানা ধরনের ভৌতিক গল্প চালু আছে, সেসব জায়গায় চষে বেড়িয়েছেন। এ সময় দুজনের কাছে জমা হয় ভূতের অনেক গল্প। বন্ধু জিবরানকে যুক্ত করে তিনজন মিলে শুরু করেন রেডিও শো ‘ভৌতিস্ট’। তখন তাঁদের পরিকল্পনায় আরও ছিল, ভূত নিয়ে টিভি সিরিজ ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। তবে জীবন ব্যস্ততায় ও সুমনের অসুস্থতায় তা সম্ভব হয়নি। এবার ইচ্ছা পূরণ করছেন দুই বন্ধু। শাকিব ও সুমনের গল্পে তৈরি হচ্ছে ভৌতিক সিনেমা। ‘আন্ধার’ নামের সিনেমাটি পরিচালনা করবেন রায়হান রাফী।
সিনেমার সব অভিনয়শিল্পী চূড়ান্ত না হলেও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের একটি সূত্র প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছে সবকিছু ঠিক থাকলে ছবিটির প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে সিয়াম আহমেদকে।
সুমন ও শাকিবের সঙ্গে ‘আন্ধার’ সিনেমার গল্প লিখেছেন আদনান আদিব খান। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন শাকিব চৌধুরী ও আদনান আদিব খান। শাকিব চৌধুরী প্রথম আলোকে জানান, প্রি-প্রোডাকশনের কাজ চলছে। সবকিছু ঠিক থাকলে শিগগিরই শুরু হবে শুটিং। আগামী সপ্তাহে ছবিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। তখন অভিনয়শিল্পী থেকে অন্যান্য বিষয় আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।
শাকিব চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘ভূতপ্রেম থেকেই ভৌতিস্ট শুরু করেছিলাম। কিন্তু জীবনের ব্যস্ততায় এটা আর বেশি দিন কনটিনিউ করা হয়নি। তখনই আমাদের পরিকল্পনায় আরও কিছু বিষয় ছিল, এর একটি এই সিনেমা। গল্পটা অনেক আগেই লিখেছিলাম, সুমন (সাইদুস সালেহীন) ভাইও জানতেন। আদনান আদিবের সঙ্গে গল্পটা শেয়ার করি, এরপর দুজন মিলে লেখা শুরু করি। সবশেষ সুমন ভাইয়ের পরামর্শ নিয়ে এটা সম্পূর্ণ করি।’
সিনেমার গল্প নিয়ে বিস্তারিত বলতে না চাইলেও শাকিব চৌধুরী জানালেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই তৈরি হবে এটি। আয়োজনে কোনো কমতি রাখা হবে না। দৃশ্যধারণের সঙ্গে সিনেমার কলাকুশলীরা সবাই বাংলাদেশেরই। শাকিব বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে দেশের সিনেমা অনেক ভালো হচ্ছে। প্রযোজকেরা ব্যবসাও করছেন। তবে কেন জানি সিনেমাগুলো আন্তর্জাতিক মান থেকে অনেকটা পেছনে আছে। দর্শকের আন্তর্জাতিক মানের সিনেমা উপহার দেওয়ার ইচ্ছা থেকেই এ সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা। জানি না, আমরা কতটা দিতে পারব, তবে আয়োজন ও চেষ্টায় কোনো ত্রুটি থাকবে না।’
‘আন্ধার’ প্রযোজনার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ২২১ বি। এর সঙ্গে যুক্ত আছেন সারাহ আলী খান, শাকিব চৌধুরী ও আদনান আদিব। এ সিনেমা ছাড়াও বেশ কিছু প্রযোজনার পরিকল্পনা করছে প্রতিষ্ঠানটি।