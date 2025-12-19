‘এই কয়েকটি দেয়ালে আগুন দিয়ে কিছু কলঙ্ক ছাড়া বেশি কিছু অর্জিত হবে না’

১৮ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে ঢাকার কারওয়ান বাজারে অবস্থিত প্রথম আলোর অফিস উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত আক্রমণের শিকার হয়েছে। আক্রমণকালে কর্মরত সাংবাদিকেরা অনলাইন সংবাদ পোর্টাল চালানোর পাশাপাশি ১৯ ডিসেম্বরের কাগজ প্রকাশের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। প্রথম আলোর কর্মীরা এই সন্ত্রাসী হামলার মুখে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েন এবং জীবনের ঝুঁকিতে পড়ে যান। আক্রমণকারীরা অফিসের ভবন ব্যাপকভাবে ভাঙচুরের পরে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা অগ্নিকাণ্ডের কারণে ভবন পুড়ে যায় এবং তাতে সংরক্ষিত সম্পদ ও মূল্যবান নথিপত্র ভস্মীভূত হয়। এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে পোস্ট করেছেন অনেক তারকা।
অভিনেতা ইমতিয়াজ বর্ষণ নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে এ ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পুড়ে যাওয়া প্রথম আলো ভবনের ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘এই কয়েকটি দেয়ালে আগুন দিয়ে কিছু কলঙ্ক ছাড়া বেশি কিছু অর্জিত হবে না’
তাঁর এই পোস্টে প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্য করেছেন অনেক সংবাদকর্মী।
অভিনেতা শাহেদ আলী ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘ছায়ানট, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, নিউ এজকে আগুনে পুড়িয়ে নূরুল কবীরকে অসম্মান–অপমান করে হাদির আত্মাকে খুব শান্তি দিলেন আপনারা!’ তাঁর পোস্টের নিচে একজন মন্তব্য করেছেন, ‘তারা তো হাদিকে সম্মান জানাচ্ছে না। তারা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে মাত্র।’