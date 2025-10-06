শেখ সাদী ও পরীমনি
প্রেমিক নয়, শেখ সাদীকে ‘ছোট ভাই’ বললেন পরীমনি

বিনোদন ডেস্ক

তরুণ গায়ক শেখ সাদীর সঙ্গে আলোচিত অভিনেত্রী পরীমনির প্রেমের গুঞ্জনটা খুব একটা পুরোনো হয়নি। এ বছরের শুরুতে পরীমনির সঙ্গে শেখ সাদীকে আদালতে দেখা গেছে, এমনকি পরীমনির জামিনদারও ছিলেন এই তরুণ গায়ক।

পরে দুজনের ঘোরাঘুরি, রোমান্টিক ফেসবুক পোস্ট গুঞ্জনকে অনেকটা ভিত্তি দিয়েছিল। তবে সম্পর্কটা বেশি দিন টেকেনি, এ বছরের এপ্রিলে আবারও শিরোনামে এসেছিলেন পরীমনি-সাদী। সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, দুজনের সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে।

পরীমনি ও শেখ সাদী

প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে প্রশ্নে দুজনই সরাসরি কোনো উত্তর দেননি, বরাবরই কূটনৈতিক উত্তর দিয়েছেন তাঁরা। এবার মাছরাঙা টেলিভিশনের ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ অনুষ্ঠানে বিষয়টি খোলাসা করেছেন পরীমনি।
সাদীর সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রেমের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন পরীমনি। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, ‘ও আমার ছোট ভাই। ও আমার ছোট ভাইয়ের মতো।’

পরীমনি
এর আগে প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ সাদী প্রসঙ্গে পরীমনি প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ‘একটা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে আমার জীবন চলছে। বিপদের সময় যে পাশে থাকে, সে জীবনের জন্য আশীর্বাদ। আমি এই জীবনে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী পেয়েছি, এখনো আমার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে। আমার সুখ-দুঃখের গল্পগুলো তাদের সঙ্গে শেয়ার করি। এতে আমি মানসিকভাবে ভালো থাকি।’

আর শেখ সাদী প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ‘আমিও ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি অনেক দিন হলো। পরীমনির অনেক ইতিবাচক গুণ রয়েছে। বিপদ-আপদে মানুষের পাশে থাকেন। আমি তাঁর মঙ্গল কামনা করি সব সময়।’

তিন বছর আগে ‘গুণিন’ সিনেমার শুটিংয়ের সময় চিত্রনায়িকা পরীমনির সঙ্গে নায়ক শরীফুল রাজের পরিচয় হয়। পরিচয় থেকে প্রণয়। এরপর এই দম্পতির একটি ছেলেসন্তান হয়। পরে তাঁদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। প্রায় দেড় বছর আগে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়।
‍চিত্রনায়ক সিয়াম আহমেদের সঙ্গেও পরীমনির প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল, সেটিও অস্বীকার করেছেন পরীমনি।

