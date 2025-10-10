লাল আলখাল্লা পরা এক ব্যক্তি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ দেখা যাচ্ছে না। পুরোনো জীর্ণ, পলেস্তারা ওঠা এক বাড়ির বারান্দা। বৃহস্পতিবার সকালে ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করেন অভিনেতা মোস্তাফিজুর নূর ইমরান। পরে এটা শেয়ার করেন আরও কয়েকজন অভিনেতা ও পরিচালক। ক্যাপশনে লেখা, ‘এইবার বিচার হবেই, তোরা চাইয়ে চাইয়ে দেখপি! সাহস তো দ্যাহাইছি, এবার দুঃসাহস দেহাতি আইছি!’ ঘটনা কী? অভিনেতাকে ফোন করতেই জানা গেল, এটা নতুন সিনেমা ‘দুঃসাহস’-এর পোস্টার।
‘সাহস’ থেকে ‘দুঃসাহস’
‘ন ডরাই’, ‘শাটিকাপ’, ‘সাহস’ থেকে ‘সিনপাট’—গত কয়েক বছরে স্থানীয় পটভূমিতে নির্মিত বেশ কয়েকটি সিনেমা ও সিরিজ আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০২২ সালের জুনে চরকিতে মুক্তি পায় সাজ্জাদ খানের সিনেমা ‘সাহস’। পুরোপুরি বাগেরহাটের প্রচলিত ভাষায় তৈরি সিনেমাটি আঞ্চলিক নিজস্বতার জন্য প্রশংসিত হয়। এর প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান ও নাজিয়া হক অর্ষা। এবার ‘সাহস’-এর পর মোস্তাফিজুর আসছেন ‘দুঃসাহস’ নিয়ে।
নির্মাতারা বলছেন, এটা পুরোপুরি দক্ষিণবঙ্গে তৈরি সিনেমা। মোস্তাফিজুর বললেন, ‘বাংলাদেশের প্রথম ১০০ শতাংশ লোকাল সিনেমা হলো ‘সাহস’, এবার আবার আমরা আসছি দুঃসাহস নিয়ে।
বাগেরহাটে নির্মিত সিনেমা, দক্ষিণবঙ্গের ১০০ শতাংশ লোকাল সিনেমা।’ মুক্তির অপেক্ষায় থাকা সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন কৌতূহল। এতে মোস্তাফিজুর অভিনয় করেছেন। আর কে আছেন? সিনেমাটিই–বা কী নিয়ে? কিছুই ভাঙতে চাইলেন না অভিনেতা।
প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘আমরা অনেক দিন থেকেই সিনেমার বিকেন্দ্রীকরণ চাইছি। বলছি উত্তরে যারা উত্তরে যাও, পুবে যারা যাবা পুবে যাও, পশ্চিমে যারা যাবা পশ্চিমে যাও, আমরা যারা দক্ষিণে আছি আসেন ইন্ডাস্ট্রির বিকেন্দ্রীকরণ করি। বিনিয়োগ করুন, হল বানান। সেই লক্ষ্যে সাহস দিয়ে শুরু করেছিলাম। এ সিনেমা নিয়েও আমাদের অনেক পরিকল্পনা আছে, ধীরে ধীরে সবই জানতে পারবেন।’
বোহিমিয়ান ফিল্মসের ব্যানারে তৈরি হওয়া সিনেমাটির পরিবেশনার দায়িত্বে আছে মেথডিকা। শিগগিরই সিনেমাটি দর্শকের সামনে নিয়ে আসবেন বলেও জানান মোস্তাফিজুর।