নতুন ৬ ছবিতে জয়া

অভিনেত্রী জয়া আহসান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয়। নিয়মিতই নিজের কাজের খবর থেকে দিনযাপনের গল্প ভাগ করে নেন ভক্তদের সঙ্গে। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
আজ সকালে নতুন বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী, এক ঘণ্টারও কম সময়ে ছবিগুলোতে প্রতিক্রিয়া এসেছে তিন হাজারের বেশি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে অভিনেত্রী এখন আলোচনায় সুমন মুখোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ সিনেমা দিয়ে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
গত আগস্টে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল মানিক বন্দোপ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত সিনেমাটি, গত শুক্রবার এসেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচইয়ে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
চলতি বছরটা দারুণ কাটছে অভিনেত্রীর। ঢাকায় ‘জয়া আর শারমিন’, ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘ফেরেশতে’ ছাড়াও কলকাতায় প্রশংসিত হয়েছে তাঁর ‘ডিয়ার মা’ সিনেমাটি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে অভিনেত্রী প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, এতগুলো ছবি একসঙ্গে মুক্তি পাওয়া কাকতালীয়। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে