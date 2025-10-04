কাঁদলেন তিশা, নাবিলা বললেন দশে এক শ

গত ২৬ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে মাকসুদ হোসাইনের সিনেমা ‘সাবা’। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন মেহজাবীন চৌধুরী। সাধারণ দর্শক তো বটেই, তাঁর অনেক সহকর্মীও সিনেমায় মেহজাবীনের অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন।
এর মধ্যে অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘সাবা’ নিয়ে লিখেছেন। ছবির একটি দৃশ্যের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন তিনি, যেখানে লেখা, ‘ওয়ান্ট টু কিপ হার অ্যালাইভ’ বা ‘তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই’। দৃশ্যটি দেখে আবেগাপ্লুত তিশা লিখেছেন, ‘এই লাইনটা আমাকে আমার নিজের মায়ের কথা মনে করিয়ে দিল! ভীষণ শক্তিশালী ও প্রভাবশালী চলচ্চিত্র “সাবা”।’
মেহজবীনের অভিনয়ের প্রশংসা করে তিশা লিখেছেন, ‘মেহজাবীন, তোমার অসাধারণ অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে, কাঁদিয়েছে। মোস্তফা মন্ওয়ার ভাই, আপনিও দারুণ ছিলেন। ভালো লেগেছে, অনুভব করেছি! ধন্যবাদ মাকসুদ হোসাইন এবং তাঁর টিমকে এত সুন্দর একটি ছবি উপহার দেওয়ার জন্য।’
এদিকে মেহজাবীনের সঙ্গে সম্প্রতি সিনেমাটি দেখেছেন আফরান নিশো, মাসুমা রহমান নাবিলা, আশনা হাবিব ভাবনাসহ তাঁর কয়েকজন সহকর্মী। সিনেমা দেখে গণমাধ্যমে নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তাঁরা।
নিশো বলেন, ‘আমার কাছে ভালো লাগে যে মেহজাবীনের গ্রোথটা (উন্নতি) আমার দেখা হয়েছে; ধারাবাহিকভাবে ওর উন্নতি (হয়েছে)। বড় পর্দায় ওর একাগ্রতা দারুণ, এটা (“সাবা”) সবার দলীয় চেষ্টা। পুরো গল্পটাই মন ছুঁয়ে গেছে। পুরো টিমকেই সাধুবাদ জানাই। আমি আশা করব, এমন ভালো গল্পের ছবি তারা করুক। জীবনের খুব কাছাকাছি ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে ছবি।’
নাবিলা বলেন, ‘মেহজাবীন অনেক পরীক্ষিত অভিনেত্রী, সেটা অনেক আগে থেকেই। আমি যখনই মেহজাবীনের কাজ দেখি, অবাক হই; প্রতিটি চরিত্রে সে যেভাবে নিজেকে নতুন করে উপস্থাপন করে, সেটা আমাদের মধ্যে আর কজন করে...। মেহজাবীন আমাকে খুব বেশি সারপ্রাইজ করে, আবার করেও না। কারণ, আমাদের আস্থা আছে, ও যে চরিত্রই করবে, নাম করবে। মেহজাবীনের পারফরম্যান্স দারুণ ছিল।’
এ সময় উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীরা জানতে চান, ছবিতে মেহজাবীনের পারফরম্যান্সকে দশে কত দেবেন? নাবিলা বলেন, ‘দশে এক শ দেব। সে আমাদের সময়ের সেরা অভিনেত্রী। সে খুবই বুদ্ধিমতী। ক্যারিয়ার নিয়ে তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে।’
ভাবনা বলেন, তিনি মেহজাবীনকে দশে দশ দেবেন।