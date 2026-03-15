রণবীরকে হটিয়ে শীর্ষে শাকিব, দ্বিতীয় সিয়াম, রাজ-সাবিলারা কোথায়

ঈদ সামনে রেখে ইউটিউবে ট্রেন্ডিং মুভি ট্রেলারস-এ জমে উঠেছে সিনেমার ট্রেলারে শীর্ষে থাকার প্রতিযোগিতা। কয়েক দিন ধরে ট্রেন্ডিং তালিকার শীর্ষে থাকা রণবীর সিংয়ের নতুন সিনেমার ট্রেলারকে পেছনে ফেলে এখন আলোচনার কেন্দ্রে দুই বাংলাদেশি ছবি। তালিকার এক নম্বরে উঠে এসেছে শাকিব খান অভিনীত ‘প্রিন্স’ সিনেমার টিজার, আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিয়াম আহমেদের ‘রাক্ষস’–এর ট্রেলার।
এসকে ফিল্ম ইউটিউব চ্যানেলে দুই দিন আগে শাকিব খানের ‘প্রিন্স’ সিনেমার টিজার প্রকাশ পায়। এটি বাংলাদেশ থেকে দুই দিনেই দেখা হয়েছে সাত লাখের বেশিবার। এক মিনিট ২৯ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের টিজারটিকে অবশ্য নির্মাতারা বলছেন প্রি-ব্লাস্ট। টিজারে গ্যাংস্টারের রূপে দেখা গেছে শাকিব খানকে। আবু হায়াত মাহমুদ পরিচালিত সিনেমার শুরুতেই দেখা যায় ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের অপরাধের চিত্র, এরপরই দৃশ্যপটে হাজির হন প্রিন্স চরিত্রের অভিনেতা শাকিব খান। লম্বা চুল, চোখে সানগ্লাস; অ্যাকশনের মেজাজে প্রিন্স গুলিতে ধরাশায়ী করেন প্রতিপক্ষ আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের। যে কারণে শাকিব খানকেই দেখছেন বেশি দর্শক। ৭ হাজারের বেশি দর্শক এখানে মন্তব্য করেছেন। ৩৪ হাজার দর্শক লাইক দিয়েছেন।
গতকাল রাতে প্রকাশ পেয়েছে সিয়াম আহমেদের রাক্ষস সিনেমার ট্রেলার। রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশনের ইউটিউব চ্যানেলে এটি প্রকাশের পর চার লাখের বেশি দর্শক দেখেছেন। ১৫ ঘণ্টায় ২০ হাজার দর্শক লাইক দিয়েছেন। আর ৫ হাজারের বেশি দর্শক মন্তব্য করে ট্রেলারের প্রশংসা করেছেন। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন মেহেদী হাসান। সিনেমায় ভিন্নভাবে এই প্রথম ধরা দিলেন সিয়াম। অ্যাকশন ঘরানার এই সিনেমায় সিয়ামকে দেখা যাবে মারমুখী চরিত্রে। ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি করে খুন খারাবির মাধ্যমে সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। সিয়ামের সহশিল্পী টালিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা চ্যাটার্জি।
তৃতীয় স্থানে রয়েছে রণবীরের ‘দ্য রিভেঞ্জ’, চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারতের আরেক সিনেমা ‘টক্সিক’ এর ট্রেলার। এই তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশের তানিম নূর পরিচালিত বনলতা এক্সপ্রেস সিনেমার ট্রেলার। একটি ট্রেন ভ্রমণের গল্প নিয়েই এই সিনেমা। এটি হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। হইচই ইউটিউব চ্যানেল থেকে প্রকাশিত ট্রেলারটি এক দিনেই দেখেছেন ৪ লাখের মতো দর্শক। হাজারের বেশি দর্শক এখানে মন্তব্য করেছেন। লাইক দিয়েছেন ১২ হাজার দর্শক। এতে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী, শরীফুল রাজ, আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম, সাবিলা নূরসহ অনেকে।
ইউটিউব ট্রেন্ডিং তালিকায় ‘প্রিন্স’, ‘রাক্ষস’ ও ‘বনলতা এক্সপ্রেস’–এর অবস্থান এখন নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এই অনলাইন জনপ্রিয়তা শেষ পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহের বক্স অফিসেও কতটা প্রভাব ফেলতে পারে সেটার এখন দেখার বিষয়। তিনটি সিনেমাই ঈদে মুক্তি পাবে।