বাংলাদেশের ‘দেলুপি’, ‘রইদ’ ও ‘মাস্টার’ যাচ্ছে ইউরোপে, কী আছে এই তিন সিনেমায়

এবার রটারড্যাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তিন বিভাগে জায়গা পেয়েছে তিন বাংলাদেশি সিনেমা—‘দেলুপি’, ‘রইদ’ ও ‘মাস্টার’। এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কোনো উৎসবে একসঙ্গে জায়গা পেল দেশি তিন সিনেমা। ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি নেদারল্যান্ডসের রটারড্যামে শুরু হবে উৎসব, চলবে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।
খুলনা থেকে রটারড্যাম
২০২৪ সালে সারা দেশের অনেক জায়গার মতো খুলনার দেলুটি ইউনিয়নেও বন্যা হয়। মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম ওখানে গিয়ে গল্প খুঁজতে শুরু করেন। পরিকল্পনা ছিল ফিচার ফিল্ম বানানোর। যাওয়ার পর গল্প খুঁজেছেন, গল্প দাঁড় করিয়েছেন—এভাবেই তৈরি হয়েছে ‘দেলুপি’; সেই ‘আঞ্চলিক’ গল্প এবার পৌঁছে গেল ইউরোপে। সিনেমাটি জায়গা করে নিয়েছে রটারড্যাম উৎসবের ব্রাইট ফিউচার বিভাগে। এ বিভাগে নির্মাতাদের বানানো প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেমা নির্বাচিত হয়।
নির্মাতা জানালেন, গত নভেম্বরে দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগেই সিনেমাটির বিশ্ব প্রিমিয়ারের আগ্রহ দেখিয়েছিল রটারড্যাম উৎসব কর্তৃপক্ষ। ‘রটারড্যাম থেকে আমরা যখন প্রথম মেইল পেয়ে জানতে পারি তারা সিনেমাটির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার করতে চায়, তখন একটু বিপাকেই পড়ে গিয়েছিলাম। কেননা আমরা সিনেমা বানানোর সময় দেলুটি ইউনিয়নের মানুষদের কথা দিয়েছিলাম যে সিনেমাটা তাঁদেরই প্রথমে দেখাব। আমাদেরও ইচ্ছা ছিল আগে বাংলাদেশের মানুষদের সিনেমাটা দেখানোর। এ ইচ্ছা উৎসব কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম। তারাও রাজি হয়। এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের মানুষেরা দেলুপি দেখবে, যা নিয়ে আমরা আনন্দিত,’ বলেন তাওকীর।
খুলনার দক্ষিণাঞ্চলের বাস্তব জীবন, ভাঙন, জলবায়ু পরিবর্তন, স্থানীয় রাজনীতিতে জাতীয় প্রভাব এবং মানুষের প্রতিদিনকার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। এতে অভিনয় করেছেন চিরঞ্জিৎ বিশ্বাস, অদিতি রায়, রুদ্র রায়, জাকির হোসেনসহ অনেকে।
মায়ের গল্প ‘রইদ’
আলোচিত সিনেমা ‘হাওয়া’ মুক্তির তিন বছর পর নতুন সিনেমা রইদ নিয়ে আসছেন মেজবাউর রহমান সুমন। নির্মাতা জানান, এ সিনেমার গল্পের সূত্র তাঁর শৈশবে। ছোটবেলায় তাঁর পরিচিত দুটি চরিত্রকে ঘিরেই সিনেমার জন্ম। গল্পের অর্ধেক অংশীদার তাঁর মা—শৈশব থেকেই এই গল্প শুনে শুনে বড় হয়েছেন তিনি। সেই স্মৃতি, অনুভূতি আর লোকজ আখ্যানের মিশেলেই তৈরি হয়েছে ‘রইদ’।
সুমন বলেন, ‘হাওয়া’ ছিল সমুদ্রযাত্রার সিনেমা—জল আর অনিশ্চয়তার গল্প। সেখানে স্থলভাগে দাঁড়িয়ে ‘রইদ’ নির্মাণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ও চ্যালেঞ্জিং অভিজ্ঞতা। গল্প আবর্তিত হয়েছে সাদু, তার পাগল স্ত্রী এবং তাদের বাড়ির পাশের একটি তালগাছকে কেন্দ্র করে। হাজার বছরের পুরোনো লোকজ আখ্যানকে বর্তমান সময়ের ভাষায় নতুন করে নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন তিনি।
নির্মাণে সবচেয়ে চমকপ্রদ দিকগুলোর একটি হলো সেট নির্মাণ। সিনেমার প্রয়োজনে ফাঁকা জায়গায় প্রায় ৫০ হাজার গাছ লাগানো হয়েছে। অন্তত ছয় মাস ধরে সেই গাছগুলোর যত্ন নেওয়া হয়েছে, যাতে লোকেশনটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। শুধু তা–ই নয়, গল্পের কেন্দ্রীয় যে বাড়ি, সেটিও শুটিংয়ের জন্য নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাতার ভাষায়, ‘লোকেশনকে কেবল ব্যবহার নয়, গল্পের অংশ করে তুলতেই এত পরিশ্রম।’
রটারড্যাম উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগ টাইগার কম্পিটিশনে অফিশিয়ালি নির্বাচিত হয়েছে রইদ। ছবির প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান ও নাজিফা তুষি।
এক শিক্ষককে নিয়ে রাজনৈতিক সিনেমা
‘নোনাজলের কাব্য’র পর দ্বিতীয় ছবি ‘মাস্টার’ নির্মাণ করছেন তরুণ নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত। দৃশ্যধারণ শেষে ছবিটি এখন আছে সম্পাদনার টেবিলে। দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্বখ্যাত স্টুডিওতে শেষ হয়েছে এর কালার ও সাউন্ডের কাজ। এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা।
সিনেমায় দেশের তৃণমূল পর্যায়ের রাজনীতির নানা দিক উঠে আসবে। ছবিটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পায়। পরিচালনার পাশাপাশি সিনেমার প্রযোজকও রেজওয়ান। সাব্বির হোসেনের সঙ্গে যৌথভাবে সিনেমাটির চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনি।
সময়ের প্রয়োজনে একজন শিক্ষকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর তৈরি হয় নানা সংকট। নির্বাচনে তাঁর পেছনে যাঁরা সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেন, পরবর্তী সময়ে তাঁদের প্রায় সবাই শিক্ষকের কাছে অন্যায্য সাহায্য প্রত্যাশা করেন। সেই সাহায্যপ্রত্যাশীদের এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব হয় না, আবার নিজের ব্যক্তিত্ব ও বিবেক তাঁকে বাধাগ্রস্তও করে। এই দ্বন্দ্ব তাঁকে পরিণত করে ভিন্ন এক মানুষে—এমন গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি।
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান, জাকিয়া বারী মম, আজমেরী হক বাঁধন, ফজলুর রহমান বাবু, লুৎফর রহমান জর্জ।
‘মাস্টার’ জায়গা করে নিয়েছে রটারড্যামের প্রতিযোগিতা বিভাগ বিগ স্ক্রিন কম্পিটিশনে।