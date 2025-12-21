গণমাধ্যম-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলার বিচার করুন

প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার, ছায়ানট ও উদীচীর কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বিচারের দাবি জানালেন ঢাকার নির্মাতা ও শিল্পীরা। গতকাল সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে এ দাবি জানিয়েছে দৃশ্যমাধ্যম সমাজ।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ছায়ানট, উদীচীতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ মাধ্যমে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে দেশব্যাপী নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে।’
বিবৃতিতে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি, পোশাকশ্রমিক দীপু চন্দ্র দাস, খুলনার সাংবাদিক ইমদাদুল হক, শিশু আয়েশা আক্তার হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়েছে দৃশ্যমাধ্যম সমাজ।
দৃশ্যমাধ্যম সমাজের পক্ষে বিবৃতিটি পাঠান নির্মাতা আকরাম খান, আলোকচিত্রী তাসলিমা আখতার, অভিনয়শিল্পী আজমেরী হক বাঁধন, সংগীতশিল্পী বিথী ঘোষ, নির্মাতা কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, নির্মাতা ধ্রুব হাসান, চলচ্চিত্র নির্মাতা ইয়াসির আল হক, নির্মাতা জাহিন ফারুক আমিন, অভিনয়শিল্পী আনান সিদ্দিকা, নির্মাতা তানহা জাফরীন, নির্মাতা তানভীর আহসান, কস্টিউম ডিজাইনার ইদিলা ফরিদ তুরিন ও নির্মাতা কবির আহমেদ।