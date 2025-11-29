নতুন ছবিতে শুভ-মিম, গোপনেই চলছে শুটিং

আরিফিন শুভ নতুন সিনেমার শুটিং করছেন। সিনেমায় আরিফিন শুভর বিপরীতে অভিনয় করছেন বিদ্যা সিনহা মিম। দুজনকে একসঙ্গে শেষবার দেখা গিয়েছিল গোলাম সোহরাব পরিচালিত থ্রিলার ‘সাপলুডু’ সিনেমায়। চার বছর পর আবার জুটি বাঁধছেন তাঁরা। তবে শুটিং পুরোদমে শুরু হলেও এখনো এই নতুন সিনেমার বিষয়ে মুখ খুলছেন না পরিচালক সাইফ চন্দন থেকে শুরু করে নায়ক–নায়িকা, কেউই।
সিনেমাটি পরিচালনা করছেন সাইফ চন্দন। এটি তাঁর সপ্তম সিনেমা। সবশেষ তাঁর পরিচালিত ‘লোকাল’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন আদর আজাদ ও শবনম বুবলী। এবার প্রথমবারের মতো তিনি একসঙ্গে কাজ করছেন আরিফিন শুভ ও মিমকে নিয়ে।
পরিচালক জানিয়েছেন, সিনেমার নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে ভিন্ন একটি সূত্রে জানা গেছে, ছবির নাম ‘মালিক’ অথবা ‘শিকার’ এই দুই নামের যে কোনো একটি হতে পারে। শুটিং যে বেশ জোরেশোরে চলছে, তা জানা গেছে ইউনিট–সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে। চলতি মাসের শুরুতে রাজশাহীর পবা এলাকায় শুটিং শুরু হয়। বর্তমানে নাটোরে চলছে টানা কাজ। গল্প অ্যাকশন ঘরানার, যেখানে শুভ ও মিমকে দর্শক দেখবেন একদম নতুনভাবে। চরিত্রের প্রয়োজনে দুজনই কঠোর ডায়েট ও ফিটনেস ট্রেনিং নিয়েছেন বলে জানা গেছে।
ইউনিটের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, সিনেমার জন্য প্রস্তুতিতে মিম টানা দেড় মাস মহড়া করেছেন। শুধু অভিনয় নয়, মার্শাল আর্ট, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ও অ্যাকশন কোরিওগ্রাফির ওপরও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি। প্রস্তুতি নিতে আরিফিন শুভও একই রকম সময় দিয়েছেন। দীর্ঘদিন কোনো ছবি মুক্তি না পাওয়ায় দুজনই নিজেদের কাজ নিয়ে বাড়তি মনোযোগী। শুভর সবশেষ মুক্তি পাওয়া সিনেমা ‘নীলচক্র’।
শুভ ও মিমকে নিয়ে নতুন ছবি বানালেও পরিচালক সাইফ চন্দন এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেন, ‘এখনই কিছু বলতে চাই না। সময় হলে সব জানাব।’
সিনেমাটি আগামী ঈদুল ফিতরেই মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সে হিসেবেই এগোচ্ছে শুটিং। ডিসেম্বরেই বিদেশে হবে একটি আইটেম গানের শুটিং, এরপরই শেষ হবে পুরো কাজ। বাকি রয়েছে কিছু প্যাচওয়ার্ক ও ডাবিং।
এদিকে আরিফিন শুভর হাতে এখন আরও কয়েকটি বড় প্রজেক্ট রয়েছে। রায়হান রাফী পরিচালিত ‘নূর’ ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায় আছে। এতে তাঁর সহশিল্পী জান্নাতুল ঐশী। পাশাপাশি অনম বিশ্বাসের ‘ঠিকানা বাংলাদেশ’–এ অভিনয় করেছেন তিনি, যেখানে তাঁর সঙ্গে আছেন নুসরাত ফারিয়া। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ব্যস্ত শুভ—হিন্দি সিরিজ ‘জ্যাজ সিটি’তে অভিনয় করেছেন তিনি।
বিভিন্ন পণ্য প্রতিষ্ঠানের ফটোশুট নিয়ে ব্যস্ত বিদ্যা সিনহা মিম। শুটিং শেষ করেছেন ওয়াহিদ তারেক পরিচালিত ‘দিগন্তে ফুলের আগুন’ সিনেমার। শমী কায়সার প্রযোজিত এই সিনেমায় মিমকে দেখা যাবে শহীদুল্লা কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সারের চরিত্রে।