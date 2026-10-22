শরৎ এসে গেলেও মিথিলা মজে আছেন এই পোশাকেই

মডেল ও অভিনেত্রী তানজিয়া জামান মিথিলা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়। কাজের খবর থেকে শুরু করে দিনযাপনের গল্প শেয়ার করেন নিয়মিতই। গতকাল রাতেও পোস্ট করেছেন একগুচ্ছ নতুন ছবি। এসব ছবি দেখতে দেখতে অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক-
বিনোদন ডেস্ক
একগুচ্ছ নতুন ছবি পোস্ট করেছেন মিথিলা, এসব ছবিতে তাঁকে দেখা গেছে গ্ল্যামারাস লুকে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘শরত চলে আসলেও এই পোশাকেই মজে আছি।’ মিথিলা আছেন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে শরত শুরু হলেও তিনি যে গ্রীষ্পকালীন পোশাকেই মজে আছেন, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
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নতুন ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছনে মিথিলার ভক্ত–অনুসারীরা। ১৩ ঘণ্টায় প্রতিক্রিয়া এসেছে ৬ হাজার ৭০০। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
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এর আগেও কালো পোশাকে নিউইয়র্ক থেকে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে মিথিলা লিখেছিলেন, ‘আমার শরত’। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেএকটি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চলতি মাসের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে যান মিথিলা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে ঢাকা থেকে তিনি ফ্লাইটে যান শাকিব খানের সঙ্গে, সে ছবিটি নিয়ে তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা হয়েছিল। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে চলতি বছর পবিত্র ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া আজমান রুশোর ‘রকস্টার’ সিনেমায় শাকিব খানের সঙ্গে দেখা গেছে মিথিলাকে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে