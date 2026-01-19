জয়ার নতুন ছবিগুলো সাড়া ফেলেছে নেট দুনিয়ায়

অভিনেত্রী জয়া আহসান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়। নিয়মিতই কাজের খবর থেকে শুরু করে দিনযাপনের নানা ধরনের ছবি শেয়ার করেন ভক্তদের সঙ্গে। আজ সন্ধ্যায় বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন তিনি।
বিনোদন ডেস্ক
নতুন পাঁচটি ছবি পোস্ট করেছেন জয়া, এসব ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে শাড়িতে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিগুলো পছন্দ করেছেন ভক্তরা। মাত্র ৪০ মিনিটে প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় তিন হাজার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
গত বছর দারুণ সময় কাটিয়েছেন তিনি। ঢাকা ও কলকাতার বেশ কয়েকটি সিনেমায় দেখা গেছে তাঁকে। সিনেমাগুলো প্রশংসিত হয়েছে দর্শক–সমালোচকদের কাছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে এর মধ্যে ঘোষণা এসেছে বছরের প্রথম সিনেমার। কলকাতার ‘ওডিসি’ সিনেমায় দেখা যাবে বাংলাদেশি অভিনেত্রীকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে