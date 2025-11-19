ইমতিয়াজ বর্ষণ
ঢালিউড

জেন-জিদের হতাশা এবং উত্তরণের সিনেমায় বর্ষণ

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

নাটক-সিনেমায় অভিনয়ের জন্যই পরিচিত রাজীব সালেহীন। সর্বশেষ ‘দাগি’ সিনেমায় অভিনয় করে আলোচনায় আসেন এই তিনি। পাশাপাশি বানিয়েছেন নাটক ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এবার পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা নির্মাণে আসছেন।

‘রবি ইন ঢাকা’ নামের সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন ইমতিয়াজ বর্ষণ। চলতি মাসের শেষে শুটিং শুরু হবে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে খবরটি নিশ্চিত করে রাজীব সালেহীন বলেন, ‘জেন–জিদের হতাশা এবং তা থেকে উত্তরণ নিয়ে আমার এই ছবি।’

ছবির প্রধান চরিত্রের অভিনয়শিল্পী ইমতিয়াজ বর্ষণ বলেন, ‘সমকালীন জীবনের হতাশা, মানসিক চাপ এবং নানা সংকটের পরও মানুষ কী করে টিকে থাকার শক্তি খুঁজে পায়, ছবিটি সে বাস্তবতাকেই তুলে ধরবে। বেঁচে থাকার জন্য সুন্দর কিছু খুঁজে বের করার মানুষের এই নিরলস প্রচেষ্টা ছবির মূল বার্তা হিসেবে যেভাবে উঠে এসেছে, তা আমার কাছে সত্যিই দারুণ লেগেছে।’

‘রবি ইন ঢাকা’য় আরও অভিনয় করবেন রিচি সোলায়মান, আজাদ আবুল কালাম, আরমান পারভেজ মুরাদ প্রমুখ। রাজীব ২০০৫ সালে ডকু ফিকশন ‘ঠিক বাড়ি নয় বাড়ির মতোন’ দিয়ে তাঁর নির্মাণজীবন শুরু করেন। তানভীর মোকাম্মেলের ‘জীবনঢুলী’ তাঁর অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র।

