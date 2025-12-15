ভালোবাসার ইমোজি আর নীল সমুদ্র—মালদ্বীপে মিমের ১০ ছবি
কিছুদিন আগে মালদ্বীপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম। গতকাল রোববার মালদ্বীপ ভ্রমণের নতুন আরও কিছু ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য-
বিনোদন ডেস্ক
মালদ্বীপ সফরের নতুন একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন মিম, সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেতাঁর নতুন ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন ভক্তরা। এ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে ১৮ হাজারের বেশি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে এসব ছবিতে নানা ভঙ্গিতে সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে দেখা গেছে মিমকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
এদিকে মালদ্বীপ থেকে ফিরে নতুন খবর দিয়েছেন মিম, জানা গেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকির নতুন সিনেমায় দেখা যাবে তাঁকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেনাম ঠিক না হওয়া সিনেমাটি পরিচালনা করবেন ‘আধুনিক বাংলা হোটেল’ নির্মাতা কাজী আসাদ। প্রকল্পটি নিয়ে মিম ও নির্মাতা দুজনেই উচ্ছ্বসিত। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
কাজী আসাদ জানান, মিমকে পর্দায় গ্ল্যামারাসভাবেই দেখে অভ্যস্ত দর্শকেরা; কিন্তু এবার তিনি অভিনেত্রীকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে চান। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মিম নিজেও প্রকল্পটি নিয়ে উচ্ছ্বসিত, জানান এখন চিত্রনাট্য পড়ছেন। পুরোদমে প্রস্তুতি নিয়ে নেমে পড়বেন শুটিংয়ে। অভিনেত্রীর ফেসবকু থেকে
মিম জানিয়েছেন, ২০২৬ সালে একাধিক প্রকল্প নিয়ে ফিরছেন তিনি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে চরকির সিনেমাটি ছাড়াও সাইফ চন্দনের আরও একটি সিনেমার শুটিং করেছেন মিম। ছবিতে তাঁর নায়ক আরিফিন শুভ। ছবিটি আগামী পবিত্র ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাবে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মিমকে সবশেষ বড় পর্দায় দেখা গেছে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে, রায়হান রাফীর ‘দামাল’ সিনেমায়। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে