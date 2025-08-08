টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে ‘আলী’

কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ স্বীকৃতি পাওয়ার পর এবার টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত হয়েছে নির্মাতা আদনান আল রাজীবের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আলী’। আজ শুক্রবার দুপুরে এক ফেসবুক পোস্টে নির্মাতা জানান, উৎসবের শর্টকাটস কম্পিটিশন বিভাগে ছবিটি জায়গা পেয়েছে।
ফেসবুক পোস্টে আদনান আল রাজীব লিখেছেন, ‘উৎসবের ৫০তম আসরে জায়গা পাওয়াটা আমাদের জন্য ভীষণ আনন্দের। ছবিটিকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য উৎসবের সিলেকশন কমিটিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।’
আগামী ৫ সেপ্টেম্বর উৎসবের ৫০তম আসরের পর্দা উঠবে, শেষ হবে ১৪ সেপ্টেম্বর।আজ দুপুরে আদনান আল রাজীব প্রথম আলোকে জানান, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর টরন্টো উড়াল দেবেন তাঁরা। তাঁর সঙ্গে যাবেন সিনেমার নির্বাহী প্রযোজক হাবিবুর রহমান, চিত্রগ্রাহক কামরুল হাসান খসরু, শিল্প নির্দেশক শিহাব নূরুন নবী।
এই বছরের মে মাসে ৭৮তম কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র শাখার স্পেশাল মেনশন (বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে স্বীকৃতি) পেয়েছেন ‘আলী’। এরপর ৭৩তম মেলবোর্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি নির্বাচিত হয়েছে। ৭ আগস্ট থেকে উৎসবটি শুরু হয়েছে, শেষ হবে ২৪ আগস্ট।
উপকূলীয় একটি শহরের গল্পে ছবিটি নির্মিত হয়েছে। সেই শহরে নারীদের গান গাইতে দেওয়া হয় না। সেখানে এক কিশোর গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে উপকূল ছেড়ে শহরে যেতে চায়। কিন্তু এই গান গাওয়া নিয়েই রয়েছে এক রহস্য। সিনেমায় নামভূমিকায় অভিনয় করছেন আল আমিন। আলী চরিত্রে অভিনয় করেছেন নোয়াখালীর ছেলে আল আমিন। তার মায়ের ভূমিকায় আছেন ইন্দ্রানী সোমা।
‘আলী’র চিত্রনাট্য লিখেছেন ফিলিপাইনের নির্মাতা আরভিন বেলারমিনো ও কাইলা রোমেরো। ‘আলী’র মূল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘ক্যাটালগ’। এটি আদনান আল রাজীব, তানভীর হোসেন, ক্রিস্টিন ডি লিওন ও ফিলিপাইনের আরভিন বেলারমিনোর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।
আদনান আল রাজীব জানান, গত বছর চার বন্ধু মিলে ক্যাটালগ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যাটালগ থেকে প্রথম প্রযোজনা ‘আলী’। নাটক, বিজ্ঞাপনচিত্র ও চলচ্চিত্র বানিয়ে ১৮ বছর পার করেছেন আদনান আল রাজীব। ১৫ মিনিটের সিনেমা ‘আলী’ ছবির শুটিং প্রসঙ্গে আদনান জানান, গত বছরের ডিসেম্বরে সিলেটের বিভিন্ন লোকেশনে শুটিং করেছিলেন। টানা পাঁচ দিন কাজ করে শুটিং শেষ করেন।
ছবিটি বাংলাদেশ মুক্তি পাবে কবে—এমন প্রশ্নের জবাবে আদনান আল রাজীব জানান, ছবিটি নিয়ে আন্তর্জাতিক উৎসব ঘোরার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। উৎসব ঘুরে বছরখানেক পর দেশে মুক্তির পরিকল্পনা করবেন তাঁরা।