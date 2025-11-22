এবার কায়রো থেকে সুখবর পেল ‘বালুর নগরীতে’

এবার ৪৬তম কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে সুখবর দিল ‘বালুর নগরীতে’ সিনেমাটি। এটি গত শুক্রবার শেষ হওয়া এই উৎসব থেকে শৈল্পিক অবদানের জন্য হেনরি বারাকাত অ্যাওয়ার্ড জিতেছে। সিনেমাটির পরিচালনা করেছেন তরুণ নির্মাতা মেহেদী হাসান।
উৎসবটিতে অংশগ্রহণের কথা থাকলেও অভিনেতা মোস্তফা মন্ওয়ার শুটিংয়ের কারণে যেতে পারেননি। তবে শুক্রবার রাতেই জেনেছেন সুখবর।
তিনি বলেন, ‘আমাদের সিনেমাটি ইতিমধ্যে ৭/৮টির বেশি চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে। দুই দিন আগেও ক্যামেরাইমেজ উৎসবের খবর দেখলাম। এই মনোনয়নের সঙ্গে কোনো পুরস্কার পাওয়ার খবর পেলে অবশ্যই ভালো লাগে। এটা টিমের জন্য আনন্দের খবর। উৎসবে অংশ নিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করতে পারলে ভালো লাগত।’
এর আগে ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসব কার্লোভি ভেরি থেকে গ্র্যান্ড জুরি পুরস্কার এনে দেয় ‘বালুর নগরীতে’। এই উৎসবে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের পরে বিশ্বের একাধিক উৎসবে অংশ নেয় সিনেমাটি। সিনেমার অভিনেতা মোস্তফা মন্ওয়ার জানান, এর আগেও বাংলাদেশ থেকে বেশ কয়েকটি সিনেমা এই উৎসবে অংশ নিয়েছে। সেখানে এবার দেশ থেকে প্রতিযোগিতামূলক শাখায় প্রতিযোগিতা করে আমাদের সিনেমাটি। এ শাখার যেকোনো পুরস্কার পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।
সিনেমায় মূল চরিত্র এমার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ভিক্টোরিয়া চাকমা। তাঁকে ঘিরেই গল্প। বিড়ালের লিটার বক্সের জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে স্কুটারে বালু সংগ্রহ করেন এমা। বালু সংগ্রহ করতে গিয়ে একদিন একটি আঙুল খুঁজে পান এমা। রহস্যজনকভাবে সামনে আসেন হাসান।
সিনেমায় হাসান চরিত্রে মন্ওয়ারকে দেখা যাবে। তিনি বালুর প্ল্যান্টে কাজ করেন। সেখান থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস চুরি করে বাড়িতেই কাচ তৈরির চেষ্টা করতে থাকেন হাসান। তাঁর স্বপ্ন, একদিন তিনি কাচের ফ্যাক্টরির মালিক হবেন, যা শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধ্বংসাত্মক, উদ্ভট পরিকল্পনার দিকে নিয়ে যায়। সিনেমার প্রযোজক রুবাইয়াত হোসেন ও আদনান আহমেদ। এ বছর কায়রো উৎসবের প্রতিযোগিতামূলক শাখায় ১৪টি সিনেমা অংশ নেয়। ১০ দিন চলা এই উৎসব শেষ হয় শুক্রবার।