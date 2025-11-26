দুই সিনেমায় শাকিবের নায়িকা আসলে কয়জন

এখনো ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিং চলছে। এরপরই এই ঢালিউড নায়ক শাকিব খান যুক্ত হবেন পরবর্তী সিনেমায় ‘প্রিন্স’-এ। শোনা যাচ্ছে, দুটি সিনেমাই ঈদ ঘিরে মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সিনেমার শুটিং শেষ হওয়ার আগেই গুঞ্জন তৈরি হয়েছে, সিনেমা দুটিতে শাকিব খানের সহশিল্পী হিসেবে একাধিক নায়িকা রয়েছেন।
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে শুরু হয় শাকিব খানের ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিং। গতকাল থেকে সিনেমাটির শুটিং চলছে সাভারে। পরে দেশের বাইরে শুটিংয়ে যাবে ইউনিট। শুরুতে এই সিনেমার কলাকুশলী কারা প্রকাশ করা না হলেও পরে জানা যায়, শাকিব খানের সঙ্গে রয়েছেন আরও একঝাঁক নায়িকা। এই তালিকায় মাসখানেক আগে প্রকাশ্যে আসে নায়িকা হিসেবে তানজিন তিশার নাম। এ নিয়ে পরিচালক সাকিব ফাহাদ দীর্ঘ সময় অফিশিয়ালি কোনো বক্তব্য দেননি।
সম্প্রতি জানা যায়, এই সিনেমায় নায়িকা হিসেবে যুক্ত হয়েছে জান্নাতুল ঐশীসহ আরও একজন তরুণ মুখ। একটি সূত্র জানায়, সিনেমায় শাকিবের সঙ্গে দেখা যাবে এই সময়ের তিনজন নায়িকাকে। দুজন—তানজিন তিশা ও ঐশী। তাঁদের সঙ্গে একাধিক দৃশ্যে দেখা যাবে শাকিব খানকে। তবে মূল নায়িকা হিসেবে থাকবেন তানজিন তিশা।
এদিকে আগামী ডিসেম্বর থেকে ‘প্রিন্স’ সিনেমার শুটিং করতে যাচ্ছেন শাকিব খান।
তবে এখনো শিডিউল চূড়ান্ত হয়নি। এ নিয়ে কিছুটা জটিলতা তৈরি হয়েছে। তবে সিনেমাটির পরিচালক জানান, তাঁরা কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন। শুটিং পূর্ববর্তী পোস্টের কাজ অনেকটাই শেষ। আগামী ডিসেম্বরের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শুটিংয়ে যাওয়ার আশায় রয়েছে। ইতিমধ্যে সিনেমাটির কলাকুশলীর তালিকাও চূড়ান্ত করেছেন।
ঈদুল আজহার পরই শাকিব খান ‘প্রিন্স’ সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হন। পরে নায়িকা হিসেবে তিনজনের কথা শোনা যায়। এর মধ্যে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে ঘোষণা করা হয়েছে তাসনিয়া ফারিণের নাম। তবে সিনেমার একটি সূত্র জানায়, সিনেমার গল্পের প্রয়োজনের শাকিবের সঙ্গে তিন নায়িকা রয়েছেন। সেখানে কাউকেই প্রধান নায়িকা বলা যাবে না।
একটি সূত্র জানায়, সিনেমায় নায়িকা হিসেবে টালিউডের অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর সঙ্গেও কথা বলেছে সিনেমার টিম। এই নায়িকা দেবের বিপরীতে ‘প্রজাপতি ২’ ছবিতে অভিনয় করে আলোচনায় আসেন। সিনেমার পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ এর আগে প্রথম আলোকে জানান, আরও দুজন নায়িকা তাঁরা খুঁজছেন। নভেম্বরের শেষে সেই নায়িকাদের নাম ঘোষণা করার কথা রয়েছে।
‘প্রিন্স’ সিনেমার গল্প ঢাকার একজন শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ঘিরে। এই চরিত্রে দেখা যাবে শাকিব খানকে। অন্যদিকে দেশপ্রেম নিয়ে ‘সোলজার’ সিনেমার গল্প। যেখানে একজন সরকারি কর্মকর্তার ভূমিকায় দেখা যাবে শাকিব খানকে।