নতুন বছর মোড় ঘুরে যেতে পারে ঢালিউডের

গেল বছর ঢালিউডের জন্য খুব একটা সুখকর ছিল না। হাতে গোনা কয়েকটি সিনেমা লাভের মুখ দেখেছে। এ বছর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে একাধিক নতুন সিনেমা। এসবের গল্প, নির্মাণ আর উপস্থাপনায়ও রয়েছে নতুনত্বের প্রতিশ্রুতি। এসব ছবিতে শাকিব খান, আফরান নিশো, শরীফুল রাজ, সিয়াম আহমেদসহ সময়ের আলোচিত তারকাদের বিপরীতে বিদ্যা সিনহা মিম, পূজা চেরী, নাজিফা তুষি, তাসনিয়া ফারিণ, সাবিলা নূরদের দেখা যাবে। সব মিলিয়ে বলাই যায়, নতুন বছরে ঢালিউডের মোড় ঘুরে যেতে পারে।
শাকিবের ওপর চোখ
চার বছর ধরে শাকিবকেন্দ্রিক হয়ে গেছে সিনেমা হল। তুফান, বরবাদ, তাণ্ডব ইত্যাদি সিনেমা দিয়ে নিজেকে অনন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন এই ঢালিউড নায়ক। এ বছর চারটি সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন শাকিব। এর মধ্যে সাকিব ফাহাদের সোলজার ও আবু হায়াত মাহমুদের প্রিন্স–এর কাজ চলছে। দুটি সিনেমাই ঈদে মুক্তি পাবে। অন্যদিকে গত বছরই রায়হান রাফী জানিয়েছিলেন, চলতি বছর শাকিব খানকে নিয়ে সিনেমার শুটিং করবেন, যে সিনেমাটি ঈদুল আজহায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া বছরের মাঝামাঝি নতুন এক নাট্য পরিচালকের সিনেমায় শাকিবের থাকার কথা। সেই পরিচালক এখনো এ নিয়ে কিছু বলতে চান না।
নিশো হতে পারেন ‘আস্থা’
প্রথম সিনেমা সুড়ঙ্গ দিয়েই আলোচনায় আসেন আফরান নিশো। গত বছর দাগি সিনেমা দিয়েও প্রশংসিত হন। এ বছর দম নিয়ে হাজির হচ্ছেন নিশো। সিনেমাটি দিয়ে দীর্ঘ বিরতি শেষে পরিচালনায় ফিরছেন রেদওয়ান রনি। কাজাখস্তানে সিনেমাটির প্রথম অংশের শুটিং হয়েছে। সিনেমাটি এ বছর ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাবে। সিনেমায় পূজা চেরী, চঞ্চল চৌধুরীসহ অনেকেই অভিনয় করেছেন। পরপর দুটি সিনেমার পর এটিও ব্যবসায়িকভাবে সফল হলে নিশো হতে পারেন ঢালিউডের নতুন আস্থার নাম। একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সূত্রে জানা যায়, শিহাব শাহিনের সিনেমাতেও নিশোকে দেখা যেতে পারে এ বছর। এ বছরই সিনেমাটি মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।
ভরসা সফল পরিচালক
গত বছর জংলি ও তাণ্ডব সিনেমার ক্যামিওতে হাজির হয়ে আলোচনায় ছিলেন সিয়াম আহমেদ। এ বছর ব্যবসাসফল সিনেমার পরিচালক রায়হান রাফীর সিনেমা আন্ধার-এর প্রধান চরিত্রে তাঁকে দেখা যাবে। সিনেমায় তাঁর সহশিল্পী নাজিফা তুষি। প্রথমবারের মতো ভৌতিক গল্প নিয়ে হাজির হচ্ছেন রাফী। এতে চঞ্চল চৌধুরী, আফসানা মিমিসহ আরও অনেকে রয়েছেন। সিনেমাটি এ বছর মুক্তির কথা রয়েছে।
গত বছরের আলোচিত ও ব্যবসাসফল সিনেমা উৎসব। সেই সিনেমার পরিচালক তানিম নূর আসছেন এ বছর ঈদুল ফিতরে নতুন সিনেমা বনলতা এক্সপ্রেস নিয়ে। ইতিমধ্যে সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন। সিনেমায় নতুন করে পর্দায় আসছেন পরাণখ্যাত নায়ক শরীফুল রাজ। এ ছাড়া সিনেমায় অভিনয় করছেন মোশাররফ করিম, আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম, সাবিলা নূর।
ব্যবসাসফল বরবাদ দিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন তরুণ পরিচালক মেহেদী হাসান। তৃতীয় সিনেমা নির্মাণ করতে চলেছেন তিনি। তাঁর রাক্ষস সিনেমায়ও সিয়াম আহমেদকে দেখা যাবে। এটিও এ বছর ঈদুল ফিতরে মুক্তির কথা শোনা যাচ্ছে। সিনেমায় নায়িকা হিসেবে অভিনয় করছেন সুস্মিতা চ্যাটার্জি।
ব্যবসাসফল হাওয়ার পর নতুন সিনেমা রইদ নিয়ে আসছেন পরিচালক মেজবাউর রহমান। সিনেমাটি ইতিমধ্যে রটারড্যাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান শাখা টাইগার কম্পিটিশন বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে। সিনেমাটির ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই আলোচনায় রয়েছে। হাওয়ার পর একই পরিচালকের সিনেমায় নতুন করে দর্শকদের সামনে আসছেন নাজিফা তুষি। সিনেমাটি এ বছর মুক্তির কথা রয়েছে।
বছরজুড়ে ৫০ সিনেমা
ডিসেম্বরের শুরুতে হঠাৎ করেই জানা যায়, রাজশাহীতে গোপনে শুটিং করছেন আরিফিন শুভ। নতুন এই সিনেমার প্রাথমিক নাম মালিক অথবা শিকার। এটি পরিচালনা করছেন সাইফ চন্দন। সিনেমায় শুভর জুটি হয়েছেন বিদ্যা সিনহা মিম। অ্যাকশন সিনেমাটি এ বছর মুক্তি পাবে।
দীর্ঘ বিরতি দিয়ে শুটিংয়ে ফিরেছেন একসময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা বাপ্পারাজ। বিদায় নামের এই সিনেমায় তাঁর সহশিল্পী প্রার্থনা ফারদিন দীঘি। সিনেমাটির পরিচালক মেহেদী হাসান। সিনেমাটির বেশ কিছু অংশের শুটিং দেশের বাইরে হওয়ার কথা রয়েছে। এটিও এ বছর মুক্তি পাবে।
নতুন বছরে অপু বিশ্বাসের সঙ্গে দূর্বার ও শবনম বুবলীর সঙ্গে শাপলা শালুক সিনেমায় দেখা যাবে আবদুন নূর সজলকে।
চলতি বছরে বনলতা সেন নিয়ে আসছেন মাসুদ হাসান। সিনেমায় কবি জীবনানন্দ দাশের চরিত্রে অভিনয় করেছেন খায়রুল বাসার। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মাসুমা রহমান নাবিলা। সিনেমাটির দিকেও দর্শকদের আলাদা নজর রয়েছে।
বছর শেষে নতুন আরেকটি ছবির খবর দেন পরিচালক রুবাইয়াত হোসেন। তাঁর সিনেমা দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড–এ অভিনয় করেছেন তিন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন, সুনেরাহ্ বিনতে কামাল ও রিকিতা নন্দিনী শিমু। সিনেমাটি উৎসবে ঘুরে এ বছরের শেষের দিকে মুক্তি পেতে পারে। শৈল্পিক ঘরানার সিনেমার আরেক নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের মাস্টার-এ অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান, আজমেরী হক বাঁধন। সিনেমাটি ইতিমধ্যে রটারড্যাম চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ারের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছে। এ ছাড়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে নিয়ে সিনেমা প্রীতিলতা এ বছর নতুন করে শুটিং হবে। জানা যায়, সিনেমাটি এ বছরই মুক্তি পাবে।
সব মিলিয়ে চলতি বছরের বিভিন্ন সময় মুক্তি পেতে পারে প্রায় ৫০টির মতো সিনেমা। নিয়মিত এসব সিনেমার মুক্তি ঘিরেই বদলে যেতে পারে ঢালিউডের চিত্র। ফিরতে পারে সুদিন।