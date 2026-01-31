অনেকে মৌসুমীর সঙ্গে ডিভোর্স লেটারও দেখতে চায়! ওমর সানীর ক্ষোভ

পর্দার জনপ্রিয় জুটি ও বাস্তবের দম্পতি ওমর সানী ও মৌসুমী। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই থাকেন দুই দেশে। ওমর সানী দেশে থাকলেও মৌসুমী যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। তাঁদের আলাদা থাকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা জল্পনা ও কল্পনা শুরু হয়েছে। এই দম্পতির সম্পর্ক রয়েছে কি না, সেটা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ। তাঁদের কড়া উত্তরও দিচ্ছেন নায়ক ওমর সানী। সম্প্রতি তিনি আবারও এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হলে কড়া ভাষায় বলেন, ‘অসভ্যের মতো কিছু মানুষ মনে করে আমরা আলাদা হয়ে গেছি।’
বেশ কয় দিন আগে একটি চলচ্চিত্রের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ওমর সানী বলেন, ‘আমরা সেপারেট হয়ে গেছি, অমুক হয়েছি, তমুক হয়েছি—এগুলো শুনি। এটা নিয়ে কিন্তু আমরা চিন্তিত না। কিন্তু কিছু বাজে মেন্টালিটির মানুষ এগুলো বলে। অসভ্যের মতো কিছু মানুষ মনে করে আমরা আলাদা হয়ে গেছি।’
এর আগে মাছরাঙা টেলিভিশনের একটি পডকাস্টে হাজির হয়েও এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হন ওমর সানী। সেখানে তিনি একসঙ্গে আছেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে ওমর সানী বলেন, ‘অনেকেই জ্যোতিষী হয়ে যান। কেউ হাত দেখে বলেন। যাঁর যা মন চায়। আর পাগলের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। কেউ ডিভোর্স লেটারও দেখতে চেয়েছেন। এসব নিয়ে আর বলার কিছু নাই।’
বিভিন্ন সময় জানা যায়, মৌসুমী বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই কারণেই দীর্ঘ সময় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। এর মধ্যে ওমর সানীরও যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ায় যেতে পারেননি। তবে তিনি ভিসার জন্য আবেদন করেছেন।
মৌসুমীর যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রসঙ্গে আরও ব্যাখ্যা করে সেই পডকাস্টে ওমর সানী বলেন, ‘সবার জানার জন্য বিষয়টা ব্যাখ্যা করা দরকার। আমার শাশুড়ি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ। মায়ের পাশে থাকতেই মূলত সে (মৌসুমী) যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে আমাদের মেয়েও রয়েছে। তাদের দেখাশোনাটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো পরিবারের জন্যই সময়টা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সেক্রিফাইসটাও গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি, মৌসুমী মায়ের জন্য অনেক কষ্ট করছে। প্রতিদিনই কিন্তু এগুলো নিয়ে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে কথা হয়। তাড়াতাড়িই আমাদের দেখা হবে।’ প্রায় দুই বছর মৌসুমী যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন।