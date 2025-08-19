বুসানে ‘জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ’

বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ’ প্রবর্তন করা হয়েছে। উৎসবের ৩০তম আসরে ভিশন প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে পুরস্কারটি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ভ্যারাইটি। আজ মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে ভ্যারাইটি জানিয়েছে, জুলাই প্রাইজসহ মোট ১৭টি পুরস্কার দেওয়া হবে।
আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর শুরু হবে উৎসব, শেষ হবে ২৬ সেপ্টেম্বর। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এ আসরে প্রথমবারের মতো জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ দেওয়া হবে। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বুসান চলচ্চিত্র উৎসবে ‘ভিশন এশিয়া’ বিভাগে অংশ নেওয়া ছবিগুলোর মধ্যে একটি ছবিকে পুরস্কারটি দেওয়া হবে।
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য, সামাজিক ন্যায়বিচার, বাক্স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার অথবা অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াইকে উপজীব্য করে নির্মিত চলচ্চিত্রকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে।
জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ ছাড়াও বাকি পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে অ্যাক্টরস অব দ্য ইয়ার, কেবি ভিশন অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড, ফিপ্রেসি অ্যাওয়ার্ড, নেটপ্যাক অ্যাওয়ার্ড, সিজিভি অ্যাওয়ার্ড, কেবিএস ইনডিপেনডেন্ট অ্যাওয়ার্ড, সংউন ভিশন অ্যাওয়ার্ড, ফেস অব দ্য ফিউচার অ্যাওয়ার্ড, ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়া-ভিশন এশিয়া অ্যাওয়ার্ড, তাইপে ফিল্ম কমিশন অ্যাওয়ার্ড।
এবারের আসরে বুসানের ভিশন বিভাগকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। বিভাগটিকে ‘ভিশন কোরিয়া’ ও ‘ভিশন এশিয়া’ নামে দুই ভাগ করা হয়েছে। পাশাপাশি ইনোএশিয়া নামে নতুন প্ল্যাটফর্মও যুক্ত করা হয়েছে।
ভিশন কোরিয়া বিভাগে প্রতিষ্ঠিত নির্মাতাদের পাশাপাশি তরুণ নির্মাতাও থাকছেন। এই বিভাগে লি কওয়াং-কুকের ‘বিউটিফুল ড্রিমার’, শিন সু-ওনের ‘দ্য মিউটেশন’, লিম জুংহওয়ানের ‘দ্য অবজারভারস জার্নাল’, ইউ ইউন-জিয়ংয়ের ‘দ্য সেকেন্ড চাইল্ড’, চোই সেউং-উর ‘উইন্টার ডেজ’, শিন সানের ‘মেইজ’, ইউ জেয়উকের ‘দ্য গোরালস’, সন কিয়ং-সুরের ‘দ্য অ্যাকর্ডিয়ন ডোর’, জং সেউং-ওর ‘কামিং অব এজ’, কিম দুকজুংয়ের ‘দ্য লাভ অব ট্রুম্যান’, কিম কিয়ংরেয়ের ‘টু ভয়েসেস ইনটু অ্যান ইকো’, কিম জিনইউর ‘জার্নি দেয়ার’ নির্বাচিত হয়েছে।
ভিশন এশিয়া বিভাগে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন দেশের ১১টি চলচ্চিত্র। এর মধ্যে রয়েছে হো উই ডিংয়ের ‘মাদারনেট’, শাহরাম মোকরির ‘ব্ল্যাক র্যাবিট, হোয়াইট র্যাবিট’, ট্রেসি চোইয়ের ‘গার্লফ্রেন্ডস’, তাকাশি কোয়ামার ‘অল গ্রিনস’, নাটালিয়া উভারোভার `মালিকা', ত্রিবেনি রাইয়ের ‘শেপ অব মোমো’, সঞ্জু সুরেন্দ্রনের ‘ইফ অন আ উইন্টারস নাইট’, তুহিন কশ্যপের `কক কক কোকুক', এরকে জুমাকমাতোভা ও এমিল আতাগেলদিয়েভের `কুরাক', আনশুল চৌহানের `টাইগার', রেজা রাহাদিয়ানের `অন ইয়োর ল্যাপ'।