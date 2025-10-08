একটি কিনলে আরেকটি ফ্রি

স্টার সিনেপ্লেক্স
৮ অক্টোবর পথচলার ২১ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করবে স্টার সিনেপ্লেক্স। বর্ষপূর্তিতে দর্শকদের জন্য বিশেষ উপহারের ঘোষণা দিয়েছে স্টার সিনেপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ৮ অক্টোবর স্টার সিনেপ্লেক্সের সব শাখায়, সব শোতে, যেকোনো সিনেমার জন্য একটি টিকিট কিনলে আরেকটি টিকিট ফ্রি পাবেন দর্শকেরা।

২০০৪ সালে যাত্রা শুরু করে দেশের প্রথম এই মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল। দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটির মুখপাত্র মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘দর্শকেরাই স্টার সিনেপ্লেক্সের চালিকা শক্তি। আমাদের এই মাল্টিপ্লেক্সের যে বিস্তৃতি ঘটেছে, তা সম্ভব হয়েছে দর্শকদের ভালোবাসার কারণে। আসলে দর্শকেরা সব সময় ভালো সিনেমা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন। দর্শক যেন নিরাপদে একটা উন্নত পরিবেশে এসে সিনেমা উপভোগ করতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি আমরা। দর্শকেরা আমাদের ওপর নির্ভর করতে পেরেছেন, এটাই আমাদের বড় সাফল্য।’

মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বরাবরই দর্শকের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা। পর্যায়ক্রমে এর পরিধি আরও বাড়বে। শুধু বিদেশি ছবির ওপর নির্ভরতা নয়, আমরা চাই আমাদের দেশে নিয়মিত ভালো ভালো ছবি নির্মিত হোক। বাংলাদেশের সিনেমা দেখার জন্য সব সময় হলে ভিড় লেগে থাকুক।’

বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে স্টার সিনেপ্লেক্সের মোট ২২টি হল চালু রয়েছে। আরও কিছু শাখার নির্মাণকাজ চলছে। আগামী বছরের মধ্যে হলসংখ্যা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

