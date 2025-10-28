সিনেমার পোস্টার
ঢালিউড

যে কারণে খুলনায় আগে মুক্তি পাবে ‘দেলুপি’

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘দেলুপি’ খুলনায় মুক্তি পাচ্ছে ৭ নভেম্বর। এরপর ১৪ নভেম্বর থেকে দেশজুড়ে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন।

এটি খুলনায় কেন আগে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে? নির্মাতা তাওকীর বলেন, ‘আমরা চেয়েছি, যে অঞ্চলের সিনেমা, সেইখানের মানুষ আগে দেখুক। আর খুলনায় শুধু সিনেমা হলেই নয়, আমরা দর্শকের সুবিধার্থে বেশ কিছু ইউনিয়ন ও গ্রামে সিনেমাটি প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করব।’

গত সপ্তাহে সিনেমার টিজার প্রকাশ করেছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। টিজারে রাজনৈতিক অস্থিরতার ইঙ্গিত দিয়েছেন নির্মাতা।

‘দেলুপি’ সিনেমার দৃশ্য
সিনেমার নামকরণ নিয়ে তাওকীর জানান, ‘দেলুপি’ নামটি এসেছে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়ন থেকে। সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কাল্পনিক বাস্তবতা হিসেবে দেলুপির গল্প লেখা। যা শুধু এই অঞ্চলের নয়; বরং একই সঙ্গে দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারবে। সিনেমার শুটিং থেকে শুরু করে অভিনয়শিল্পী—সবই স্থানীয়। গল্পেই লুকিয়ে আছে সিনেমার শক্তি।

তাওকীর বলেন, ‘আমি সব সময়ই বাস্তব মানুষের গল্প বলতে চেয়েছি। “দেলুপি” মূলত সে চেষ্টারই আরেক ধাপ। এই সিনেমার প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ফ্রেম আসলে মানুষ ও তাদের জীবনের অংশ। আমার কাছে সব সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সত্যিকার অনুভূতি তুলে ধরা।’

নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম

এর বাইরে ‘অদ-ভূত’ নামে আরেকটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন তাওকীর। ছবিটির প্রি–প্রোডাকশনের কাজ চলছে। এটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পেয়েছে।

তাওকীরের জন্ম ও বেড়ে ওঠা রাজশাহীতে। স্কুলে পড়াকালে ২০০৯ সালে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘কঙ্কপুরাণ’ নির্মাণ করেন। এরপর নির্মাণ করেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘গ্যাস বেলুন’, ‘লামা’, ‘দ্য ইফনিট’, ‘গোল ও যোগ’, ‘সিনেমার নাম খুঁজছি’, ‘আয়না ও সর্বোচ্চ গতিসীমা’।

সিনেমা নিয়ে দিল্লির এশিয়ান স্কুল অব মিডিয়া স্টাডিজ থেকে পড়ালেখা করেছেন তাওকীর।

