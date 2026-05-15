ঢালিউড

‘বনলতা সেন’ আসছে ঈদে, প্রকাশ হলো পোস্টার

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

‘না এ কোন যন্তরমন্তর ঘর নয়। যে ঘরের চাবি আছে, তবুও তালা খোলার কোন পথ নেই! কে থাকে সেই ঘরে?’ ‘বনলতা সেন’ আসছে এই ঈদে, আপনারই নিকটস্থ প্রেক্ষাগৃহে—এভাবেই পোস্টার প্রকাশ ও ছবি মুক্তির খবরটি একযোগে জানিয়েছেন ছবিটির পরিচালক থেকে অভিনয়শিল্পীরা। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুক্তিপ্রতীক্ষিত ‘বনলতা সেন’ ছবির পোস্টার প্রকাশ করা হয়। এটি পরিচালক মাসুদ হাসান উজ্জ্বলের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র।

নাটক ও বিজ্ঞাপনচিত্র দিয়ে হাত পাকানো উজ্জ্বলের প্রথম চলচ্চিত্র ‘উনপঞ্চাশ বাতাস’। ছবিটি ২০২০ সালের শেষ দিকে মুক্তি পায়। ‘বনলতা সেন’ প্রসঙ্গে পরিচালক বললেন, ‘শুটিংয়ে যা প্রয়োজন, তা-ই করেছি। গল্পে কোনো আপস করিনি। তাই শুটিং শেষ করতে আট মাসের মতো সময় লেগেছে।’

‘বনলতা সেন’ ছবির পোস্টার

‘বনলতা সেন’ ছবির অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাসুমা রহমান নাবিলা। তবে শুরুতে তাঁকে অন্য একটি চরিত্রের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। উপস্থাপিকা নাবিলার এটি চতুর্থ চলচ্চিত্র। শাকিব খানের বিপরীতে ‘তুফান’ ছবিতে অভিনয় করেছেন সর্বশেষ।

নাবিলা বললেন, ‘শুরুতে আমাকে শুধুই চরিত্রের সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়। বলেছিলাম, পুরো স্ক্রিপ্ট দেওয়া যায় কি না। তাহলে বুঝতাম, আমার চরিত্রের উপস্থাপনটা কী রকম বা কী। পুরো চিত্রনাট্য পড়ে তো আমি মুগ্ধ। পুরো গল্পটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। যা-ই হোক, আমাকে যে চরিত্রের কথা বলেছে, ওই ধরনের চরিত্র চাইছিলাম না। ওনাকে সুন্দর করে বললাম, এই চরিত্রটা আমি এখন করতে চাইছি না। তবে আপনি যদি আমাকে বনলতা সেন বলতেন, তাহলে এককথায় রাজি হয়ে যেতাম (হাসি)। অনেক দিন পর তিনি আমাকে ডাকলেন। অডিশন নিলেন তিনবার। শুটিং হলো। এখন মুক্তি পাচ্ছে। অভিনয়শিল্পী হিসেবে আনন্দের সংবাদ।’

মাসুমা রহমান নাবিলা

শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা দারুণ জানিয়ে নাবিলা বলেন, ‘উজ্জ্বল ভাই তো অনেক বড় ক্যানভাসে কাজ করেন। তাঁর সিনেমা হচ্ছে কবিতার মতো। এত সুন্দর করে বানিয়েছেন, দেখার পর মানুষ বুঝতে পারবে।’

২০২১-২২ সালের সরকারি অনুদানের এই ছবি গত ১২ এপ্রিল সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে মুক্তির অনুমতিপত্র পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ছবিটি বানিয়েছেন পরিচালক।

মাসুদ হাসান উজ্জ্বল

উজ্জ্বল বলেন, ‘দুই বাংলার কবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশ সমাদৃত। আমার মতে, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এডগার অ্যালান পো কিংবা টি এস এলিয়টের থেকে জীবনানন্দ দাশ কোনো অংশে কম নন। এত দিনে গোটা বিশ্বের তাঁকে জানা উচিত ছিল। আমি এই জীবনে প্রথম এমন বিস্ময়কর এক কবিকে ‘বনলতা সেন’ ছবির মাধ্যমে ট্রিবিউট করার সুযোগ পেয়েছি।’

নাবিলা ছাড়া ‘বনলতা সেন’ ছবির প্রধান চরিত্রের অন্য অভিনয়শিল্পীরা হলেন খায়রুল বাসার, সোহেল মণ্ডল, প্রিয়ন্তি ঊর্বী, রূপন্তি আকিদ, ময়মুনা মম, শরিফ সিরাজ প্রমুখ।

