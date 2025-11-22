‘রুহ’টা ভারতে! মাহি কেন লিখলেন এমন কথা

আড়াই বছরের শিশু ফারিশ চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল আলোর অধ্যায়। সেই আলো থেকে ছয় মাস ধরে দূরে তিনি। মা–ছেলের হয় না সরাসরি দেখাদেখি। এই না দেখাদেখিতে প্রতিদিন নতুন করে কষ্টের অধ্যায় রচিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের আলোঝলমলে নগরীতে থেকেও মনে হয় তাঁর সবকিছু ফাঁকা। কারণ, তাঁর ‘রুহ’ পড়ে আছে ভারতে। ছোট্ট ছেলে ফারিশকে নিজের রুহ বলে সম্বোধন করেছেন মাহি।
সন্তান জন্মের পর অভিনয় কমিয়ে দিয়েছিলেন। মাহির জীবনের পুরোটা সময় ছেলেকে ঘিরেই ছিল। কখনো ফারিশের হাত ধরে হাঁটা, কখনো খেলাধুলা, আবার মাঝেমধ্যে ভিডিওতে ধরা সেই হাসিখুশি মুহূর্ত—সবকিছু যেন এক অমূল্য ছিল। এখন সেই স্মৃতিগুলোই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে, আবার কষ্টও দেয়।
ছয় মাসের বেশি সময় ধরে মাহিয়া মাহি আছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। আজ শনিবার মাহিয়া মাহি তাঁর ফেসবুক পেজে একাধিক স্থিরচিত্র পোস্ট করে কান্নার ইমোজি দিয়ে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমার রুহটা ইন্ডিয়ায়, আর আমি আমেরিকায়।’ জানা গেছে, ভারতে বাবার কাছে আছে ফারিশ। মা–ছেলের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল। ফারিশ পর্দায় হাসলে মাহির চোখ ভিজে ওঠে। কখনো আবার কথার মধ্যেই থেমে যান তিনি। মাহি বলেন, ‘ছেলেটাকে খুব ছুঁয়ে দেখতে মন চায়। জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ভিডিও কলে কি আর তা সম্ভব! মনটা চায়, দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে বুকের ভেতর শক্ত করে জড়িয়ে ধরি।’
মাঝেমধ্যে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মাহির মন খারাপ হয়। ছোট্ট ছেলেটার কথা খুব মনে হয়। দূরদেশে একা বিছানায় শুয়ে তিনি কাঁদেন নিঃশব্দে। তারপর ধীরে ধীরে নিজের চোখ মোছেন, কথা প্রসঙ্গে এমনটাই জানা গেল। মাহি বলেন, ‘আর কিছুদিন, তারপরই ছেলের কাছে ফিরব।’
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়ালেও মাহির কথা স্পষ্ট, কিছু প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করতেই তাঁর এই দূরে থাকা। নিউইয়র্কে যাওয়ার পর প্রথম দিনের ছবির ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘ঠিক আছে, ধন্যবাদ, বিদায়।’ মানুষ ভেবেছিল, তিনি হয়তো দেশত্যাগ করছেন চিরতরে। অথচ তাঁর মন তো আটকে ছিল ছেলের কাছে, বাংলাদেশের স্মৃতিতে।
নিজের জীবনের নানা ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে এসেছেন মাহি। অভিনয় ক্যারিয়ারের উত্থান–পতন, সম্পর্কের ভাঙাগড়া, ব্যক্তিগত জীবনের সংকট—সবকিছুই যেন তাঁকে আরও সংবেদনশীল ও দৃঢ় করে তুলেছে।
২০১২ সালে ‘ভালোবাসার রঙ’ ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ঢালিউডে অভিষেক ঘটে মাহিয়া মাহির। শাহীন সুমন পরিচালিত এই ছবিতে মাহির বিপরীতে অভিনয় করেন বাপ্পী চৌধুরী। সর্বশেষ মাহি অভিনয় করেন হিমেল আশরাফ পরিচালিত ‘রাজকুমার’ ছবিতে। এই ছবিতে তাঁকে শাকিব খানের মায়ের চরিত্রে দেখা গেছে। এতে অভিনয়ের এক পর্যায়ে মাহি প্রেম করে সিলেটের পারভেজ মাহমুদ অপুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০২১ সালের জুনে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর তিনি ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে গাজীপুরের ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ রাকিব সরকারকে বিয়ে করেন।
২০২৩ সালের ২৮ মার্চ তাঁদের সংসারে পুত্রসন্তান ফারিশের জন্ম হয়।
দেড় বছর আগে চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি বলেছিলেন, রাজনীতিবিদ স্বামী রাকিব সরকারের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। গণমাধ্যমে দেওয়া সেই ঘোষণার পর স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি মাহিকে। দুজন দুজনের মতো করেই ব্যস্ত ছিলেন। মাসখানেক আগে হঠাৎ স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে দুটি স্থিরচিত্র পোস্ট করেন মাহি। ভালোবাসার ইমোজি দিয়ে মাহি সেই ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘মাশা আল্লাহ।’ এর ঠিক এক ঘণ্টা আগে একই স্থিরচিত্র পোস্ট করেন রাকিব সরকারও। মাহি ও রাকিবের কাছাকাছি সময়ে স্থিরচিত্র পোস্ট করা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। পরে মাহি জানান, ‘রাগের মাথায় তখন বিচ্ছেদের কথা বলেছিলেন। আসলে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়নি।’