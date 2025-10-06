শুরু হলো শাকিবের ‘সোলজার’, আর কে আছেন সিনেমায়

শাকিব খান অভিনীত নতুন সিনেমা ‘সোলজার’–এর দৃশ্যধারণ শুরু হয়েছে। এক ভিডিও বার্তায় খবরটি নিশ্চিত করেছেন সিনেমার পরিচালক সাকিব ফাহাদ। তিনি জানান, গত সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে ছবিটির দৃশ্যধারণ।
সিনেমাটি নিয়ে শাকিব খানের ইউটিউব চ্যানেলে প্রায় আড়াই মিনিটের এক ভিডিও পোস্ট করা হয়। ভিডিওর শিরোনাম ‘পূর্বের সিনেমাগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে “সোলজার”?’
নির্মাতা ফাহাদ বলেন, ‘আমরা “সোলজার” সিনেমার কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, যেখানে আমাদের মেগাস্টার শাকিব খান অভিনয় করছেন। আমরা একটা দেশপ্রেম নিয়ে গল্প করার চেষ্টা করছি। বর্তমান সময়ের মানুষের মধ্যে যে সামগ্রিক ভাবনা, চিন্তা, আর বাস্তবতা, সেই গল্পটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’
গত কয়েক বছরে মুক্তি পাওয়া শাকিব খানের সিনেমার চেয়ে ‘সোলজার’ সিনেমায় তাঁকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করবেন বলে জানিয়েছেন এই পরিচালক।
‘আমরা চাইছি, উনি যেন দেশের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেন—যাদের চিন্তা, যন্ত্রণা আর স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি “সোলজার”-এ ফুটে উঠবে’, বলেন নির্মাতা। সিনেমাটির চিত্রনাট্য নিয়ে নির্মাতার ভাষ্য, ‘দিনশেষে আমাদের গল্পটা আশার। আমরা জাতি হিসেবে যত সংকটে পড়ি না কেন, আশাবাদী থাকি সেটাই তুলে ধরা হবে সিনেমায়।
আমাদের গল্পের ভেতরে একটা দর্শন আছে, একটা ভাবনা আছে। দর্শক যেন সিনেমা দেখে অনুপ্রাণিত হয় এবং হল থেকে বের হয়ে নিজের জায়গা থেকে কিছু করার তাগিদ অনুভব করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার সেই বার্তাই দিতে চাই।’
ঈদকেন্দ্রিক মুক্তির ধারা ভেঙে, সিনেমাটি অন্য সময় মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফাহাদ।
তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ঈদকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। ঈদ ছাড়া অন্য সময়েও যদি ভালো সিনেমা মুক্তি পায়, তাহলে হল মালিক থেকে শুরু করে পরিবেশক, প্রযোজক সবাই লাভজনক হবে। আমরা সে সাহসী উদ্যোগ নিচ্ছি।’
সিনেমায় শাকিব খানের সঙ্গে কারা অভিনয় করবেন, তা নিয়ে কোনো বার্তা দেননি নির্মাতা৷ তবে জানা গেছে, ছবিতে শাকিবের নায়িকার চরিত্রে দেখা যাবে তানজিন তিশাকে। এ ছাড়া সিনেমাটিতে আছেন তারিক আনাম খান, তৌকীর আহমেদ, জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীসহ অনেকে। তবে শাকিব ছাড়া অন্য শিল্পীদের নিয়ে এখনই আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলতে চান না সিনেমাসংশ্লিষ্টরা।
‘সোলজারে’ সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে আছেন কামরুল হাসান।