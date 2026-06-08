নতুন ছবি দিয়ে জয়া লিখলেন, ‘এলোমেলো জীবন...’

অভিনেত্রী জয়া আহসান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব। নিয়মিতই নতুন ছবি পোস্ট করেন; জানান দিনযাপনের খবর। আজও পোস্ট করেছেন বেশ কয়েকটি নতুন ছবি। নতুন–পুরোনো কয়েকটি ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক জয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
আজ সকালে বেশ কয়েকটি নতুন ছবি পোস্ট করেছেন জয়া আহসান। ছবিগুলো পোস্ট করে ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘এলোমেলো জীবন, কোঁকড়ানো চুল’। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেনতুন ছবিগুলোতে জয়াকে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন লুকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন ভক্তরা। তিন ঘণ্টায় প্রায় চার হাজার প্রতিক্রিয়া এসেছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
গত বছর ঢাকা ও কলকাতায় বেশ কয়েকটি আলোচিত সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন জয়া। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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ঢাকায় তাঁকে দেখা গেছে ‘জয়া আর শারমিন’, ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’ সিনেমায়। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেকলকাতার ‘ডিয়ার মা’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’য় অভিনয় করে প্রশংসিত হন তিনি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে