‘ক্রিকেট আর রাজনীতি এক করা যায় না’—মিশা সওদাগর

বর্তমান সময়ে নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে ব্র্যান্ড প্রোমোশনে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। ঢাকাই সিনেমার সুপারস্টার শাকিব খান থেকে শুরু করে চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী, অপু বিশ্বাসের মতো অনেক জনপ্রিয় শিল্পীকেই এখন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রচারণায়। সে তালিকায় যুক্ত হয়েছেন রুপালি পর্দার তুমুল জনপ্রিয় খল অভিনেতা মিশা সওদাগর।
আট শতাধিক সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকের মনে শক্ত অবস্থান তৈরি করা এই অভিনেতা বর্তমানে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতির দায়িত্বও পালন করছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সময়ের ট্রেন্ড অনুসরণ করে শোরুম উদ্বোধনেও অংশ নিচ্ছেন তিনি। তবে সব ধরনের ব্র্যান্ড ওপেনিংয়ে তিনি যান না, এ কথা আগেই জানিয়েছেন ভক্তদের।
মঙ্গলবার রাজধানীর উত্তরায় একটি লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন মিশা সওদাগর। সেখানে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে ব্র্যান্ড প্রমোশন প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি।
মিশা জানান, ব্র্যান্ড ওপেনিংয়ে তাঁর চাহিদা থাকলেও মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকের প্রস্তাবেও তিনি অনেক ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখাননি। তাঁর ভাষায়, এবারই প্রথম একটি সিগনেচার লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডের উদ্বোধনে অংশ নিয়েছেন তিনি। এর কারণ হিসেবে তিনি ব্র্যান্ডটির সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতার কথা উল্লেখ করেন। ব্র্যান্ড উদ্বোধনের পাশাপাশি আলোচনায় আসে ক্রিকেট প্রসঙ্গও।
বাংলাদেশ জাতীয় দলে সাকিব আল হাসানকে ফেরানোর বিষয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বিবেচনার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান মিশা সওদাগর। তিনি বলেন, সাকিবকে আরও আগেই দলে ফেরানো উচিত ছিল। রাজনৈতিক নানা ইস্যুর কারণে বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন এই অলরাউন্ডার।
এ প্রসঙ্গে মিশা সওদাগরের মন্তব্য, সংস্কৃতিকে রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। তাঁর মতে, রাজনীতির প্রভাব সংস্কৃতিতে পড়লে সংস্কৃতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বলেন, ‘যাদের মেধা আছে, তারাই জাতীয় দলে সুযোগ পাবে। ক্রিকেট আর রাজনীতিকে এক করা যায় না।’