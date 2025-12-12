মালদ্বীপে মিম, কী বলছেন ভক্তরা

ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিমের যেন পায়ের তলায় শর্ষে। একটু ফুরসত মিললেই ঢুঁ মারেন দেশ–বিদেশে। এবার তিনি উড়াল দিয়েছেন মালদ্বীপ। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক মিম সম্পর্কে কিছু তথ্য।
বিনোদন ডেস্ক
গতকাল রাতে লাল পোশাকে বেশ কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভালোবাসার ইমোজি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
বিজ্ঞাপন
ছবিগুলোতে তাঁকে দেখা গেছে ফুরফুরে মেজাজে, সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেএখন পর্যন্ত ছবিগুলোতে প্রতিক্রিয়া এসেছে পাঁচ হাজারের বেশি, অনেক ভক্ত–অনুসারীই পছন্দ করেছেন মিমের নতুন ছবিগুলো। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এক ভক্ত লিখেছেন, ‘সুন্দর লাগছে, আপু’। আরেকজন আবার লিখেছেন, ‘দারুণ’। কেউ আবার মিমের নতুন সিনেমার জন্য অপেক্ষা করছেন বলে জানিয়েছেন। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেমিম সম্প্রতি রাজশাহী অঞ্চলে আরিফিন শুভর সঙ্গে নতুন একটি সিনেমার শুটিং করেছেন। সাইফ চন্দন পরিচালিত সিনেমাটি মু্ক্তি পাবে পবিত্র ঈদুল ফিতরে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে