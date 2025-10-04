পাতায়ার সৈকতে সুনেরাহ্‌, রইল ১০টি ছবি

অভিনেত্রী সুনেরাহ্ বিনতে কামাল ঘুরতে ভালোবাসেন। এবার তিনি পোস্ট করেছেন সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানোর নতুন কয়েকটি ছবি। এসব ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
আজ দুপুরের থাইল্যান্ডের পাতায়ার সৈকতের বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন সুনেরাহ্। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেছবিগুলো পোস্ট করে অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘আমি যেন এক শৈল্পিক চিত্রকর্মের মধ্যে ক্যামেরাবন্দী হয়েছি।’ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এসব ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে খোশমেজাজে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এর আগে গতকাল আরও কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছিলেন তিনি। এগুলো তাঁর যাত্রাপথের বিভিন্ন সময়ে তোলা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
সুনেরাহ্ কাজের ফাঁকে ফুরসত পেলেই ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। তিনি মনে করেন, টানা কাজ থেকে বিরতি নিয়ে ঘুরতে গেলে সতেজ হয়ে ফেরা যায়। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে চলতি বছর টাঙ্গুয়ার হাওর ও কক্সবাজার থেকে বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্যে ভ্রমণ করেছেন তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে সুনেরাহ্কে সর্বশেষ পর্দায় দেখা গেছে চরকির নতুন কনটেন্ট ‘খুব কাছেরই কেউ’–এ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে এর আগে চলতি বছরের আলোচিত দুই সিনেমা ‘দাগি’ ও ‘উৎসব’–এ অভিনয় করে আলোচিত হয়েছেন তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে দুই ছবিতে অতিথি চরিত্রে অভিনয় করলেও দর্শক–সমালোচকদের নজর কেড়েছেন তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে সামনে অভিনেত্রীকে দেখা যাবে আরও বেশ কিছু নতুন প্রকল্পে। সুনেরাহ্র ইনস্টাগ্রাম থেকে