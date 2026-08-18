লাল বিকিনিতে ছবি দিয়ে মিথিলা লিখলেন, ‘এশিয়ান সুইম উইক’

লাল বিকিনিতে ছবি দিয়ে মিথিলা লিখলেন, ‘এশিয়ান সুইম উইক’
মডেল–অভিনেত্রী তানজিয়া জামান মিথিলা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়। প্রায়ই নানা ধরনের ছবি পোস্ট করেন। গতকাল সোমবার রাতেও পোস্ট করেছেন নতুন ছবি। এসব ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক মিথিলা সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
গতকাল রাতে নতুন ছবি পোস্ট করে মিথিলা লিখেছেন, ‘এশিয়ান সুইম উইক’। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেছবিগুলো মূলত সুইম উইকের ফটোশুটের, ছবিতে মিথিলার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে অন্য মডেলদের। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
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এসব ছবিতে মিথিলাকে দেখা গেছে লাল বিকিনিতে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে ছবিগুলো সাড়া ফেলেছে তাঁর ভক্ত–অনুসারীদের মধ্যে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
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মাত্র ১৪ ঘণ্টায় ইনস্টাগ্রামে প্রতিক্রিয়া এসেছে ১৩ হাজারের বেশি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে কাজের দিক থেকে মিথিলাকে সর্বশেষ দেখা গেছে ‘রকস্টার’ সিনেমায়। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে