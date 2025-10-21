‘তখন ইন্ডাস্ট্রিতে অসামাজিক কার্যকলাপ চলছিল’

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢালিউডে অভিষেক ঘটে মিষ্টি চেহারার এক নায়কের, যাঁর নাম শাকিল খান। রোমান্টিক চরিত্রে সাবলীল অভিনয়, শাবনূর-পপি-পূর্ণিমা-মৌসুমীদের সঙ্গে জুটিবদ্ধ সাফল্য আর অসংখ্য জনপ্রিয় গানের মাধ্যমে অল্প সময়েই তিনি জায়গা করে নেন দর্শকের হৃদয়ে। অভিনয়জীবন ১০ বছরেরও কম সময়ের। তবে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন অনেক। একসময় চলচ্চিত্র থেকে নীরবেই নিজেকে সরিয়ে নেন। কেন এমন সিদ্ধান্ত? সম্প্রতি সেই উত্তরই দিলেন ২৪তম সিজেএফবি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে। এ আয়োজনে এবার তাঁকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
শাকিল খান বলেন, ‘আমার পরিবার সংস্কৃতিমনা, এটা সত্য। কিন্তু তারা কোনো ধরনের ভালগার বা অপসংস্কৃতি দেখতে চায় না। তখন ইন্ডাস্ট্রিতে কিছু অসামাজিক কার্যকলাপ চলছিল। আমি সেসবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারিনি। তাই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। ব্যাক টু প্যাভিলিয়নে গিয়েছিলাম, কোনো কাজ করিনি।’
অভিনয়জীবনে শাকিল খান প্রথম কাজ করেন ‘আমার ঘর আমার বেহেশত’ ছবিতে। ছবিটি মুক্তি পায় তিন বছর পর। এরপর যেন এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিক থেকে শুরু করে ২০০০-এর শুরুর দিকে ‘আমার ঘর আমার বেহেশত’ ছাড়াও ‘নারীর মন’, ‘বিয়ের ফুল’, ‘এই মন তোমাকে দিলাম’, ‘বর্ষা বাদল’, ‘বলোনা ভালোবাসি’, ‘সাথী তুমি কার’, ‘তোমাকেই খুঁজছি’সহ একের পর এক হিট ছবি উপহার দেন। শাবনূর, পপি, পূর্ণিমা, মৌসুমী—সময়ের প্রায় সব শীর্ষ নায়িকার সঙ্গেই তাঁর রসায়ন দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। সেই সময়ের কিছু গানের জনপ্রিয়তা আজও অটুট।
তবে এখনকার সিনেমা নিয়ে আশাবাদী শাকিল খান। তাঁর ভাষায়, ‘এখন অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি হচ্ছে। গল্পে, নির্মাণে পরিবর্তন এসেছে। আমি মনে করি, দর্শকের আরও এগিয়ে আসা উচিত।’
সিনেমা হলের সংখ্যা কমে যাওয়া প্রসঙ্গেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। শাকিল খান বলেন, ‘যে সরকারই আসুক না কেন, আমি আহ্বান জানাই—এই বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত। যাঁরা সিনেমা হল বন্ধ করে মার্কেট বা কমিউনিটি সেন্টার বানিয়েছেন, অন্তত ছোট একটা থিয়েটার গড়ে তুলুন, যাতে গ্রামগঞ্জের মানুষও বড় পর্দায় সিনেমা দেখতে পারে।’
চলচ্চিত্র থেকে দূরে থাকলেও আজও ভক্তদের ভালোবাসা পান নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় এই নায়ক। সময়ের পালাবদলে বদলে গেছে চলচ্চিত্রের ধারা, কিন্তু দর্শকের মনে রয়ে গেছে শাকিল খানের সেই সময়ের সোনালি স্মৃতি। ঝোঁকের বশেই চলচ্চিত্রে আসেন শাকিল খান। অল্প সময়েই বাংলা সিনেমায় নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেন এই নায়ক।