মিম মালদ্বীপে কোন রিসোর্টে ছিলেন

এসব ছবি পোস্ট করার ২০ মিনিটের ব্যবধানে প্রায় ৫০০ ‘রিঅ্যাক্ট’ পড়েছেমিমের অনুরাগীদের কেউ কেউ মন্তব্যের ঘরে ভালোবাসার ইমোজি জুড়ে দেনএর মধ্যে মালদ্বীপ থেকে ফিরেছেন মিম, ঢাকায় ফিরে ১৩ ডিসেম্বর চরকির নাম চূড়ান্ত না হওয়া একটি অরিজিনাল সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হন মিমসিনেমার মূল চরিত্রে দেখা যাবে মিমকে, ছবিটি পরিচালনা করছেন নির্মাতা কাজী আসাদসিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর থেকেই চিত্রনাট্য নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন মিম। দীর্ঘদিন পর নতুন কোনো প্রজেক্টে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গল্পই ছিল তাঁর কাজ বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ মিম জানান, ২০২৬ সালে তাঁর আরও কিছু নতুন কাজের ঘোষণাও আসবেইনস্টাগ্রামে বেশ সরব মিম। তাঁর অনুসারী ৩৯ লাখের মতো