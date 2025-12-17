মিম মালদ্বীপে কোন রিসোর্টে ছিলেন

বিদ্যা সিনহা মিম।
মালদ্বীপ থেকে দেশে ফিরেছেন অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম। মালদ্বীপ ভ্রমণের কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন তিনি।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় ইনস্টাগ্রামে কয়েকটি ছবি পোস্ট করে মিম লিখেছেন, ‘নিজের মতো করে খুশি থাকো’
কানে ফুল গুঁজেছেন মিম, ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেছে তাঁকে
মালদ্বীপ ভ্রমণে শেরাটন মালদ্বীপ ফুল মুন রিসোর্টে ছিলেন মিম, সঙ্গে স্বামীও ছিলেন
এসব ছবি পোস্ট করার ২০ মিনিটের ব্যবধানে প্রায় ৫০০ ‘রিঅ্যাক্ট’ পড়েছে
মিমের অনুরাগীদের কেউ কেউ মন্তব্যের ঘরে ভালোবাসার ইমোজি জুড়ে দেন
এর মধ্যে মালদ্বীপ থেকে ফিরেছেন মিম, ঢাকায় ফিরে ১৩ ডিসেম্বর চরকির নাম চূড়ান্ত না হওয়া একটি অরিজিনাল সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হন মিম
সিনেমার মূল চরিত্রে দেখা যাবে মিমকে, ছবিটি পরিচালনা করছেন নির্মাতা কাজী আসাদ
সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর থেকেই চিত্রনাট্য নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন মিম। দীর্ঘদিন পর নতুন কোনো প্রজেক্টে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গল্পই ছিল তাঁর কাজ বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ
মিম জানান, ২০২৬ সালে তাঁর আরও কিছু নতুন কাজের ঘোষণাও আসবে
ইনস্টাগ্রামে বেশ সরব মিম। তাঁর অনুসারী ৩৯ লাখের মতো
