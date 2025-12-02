কুকুরছানা হত্যা: ক্ষুব্ধ জয়া, চাইলেন শাস্তিও

দুই বাংলার নন্দিত তারকা অভিনেত্রী জয়া আহসানের প্রাণিপ্রেমের কথা অনেকেই জানেন। সেই ভালোবাসার প্রতিদান পাচ্ছেন এই অভিনেত্রী। পশুদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন দ্য পিপল ফর অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার (পাও) প্রাণিপ্রেমী জয়া আহসানকে ‘প্রাণবিক বন্ধু’ শিরোনামে পুরস্কারও দিয়েছে। প্রাণিপ্রেমী জয়া আহসানের নজরে এসেছে পাবনার ঈশ্বরদীতে আটটি কুকুরছানাকে পুকুরে ফেলে হত্যার মর্মান্তিক ঘটনা। খবরটি শোনার পর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জয়া আহসান।
অভিনেত্রী জয়া আহসান নিজের ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘ঈশ্বরদীতে আটটি কুকুরের বাচ্চাকে মেরে ফেলল নির্দয়, নিষ্ঠুর, মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ! খুনির কঠোরতম শাস্তি চাই।’ জয়া আহসানের এই পোস্টে অনেকেই তাঁর প্রতিবাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। এমনকি প্রাণী নির্যাতন আইনের কার্যকারিতা আরও কঠোর করার দাবি তুলছেন।
জানা গেছে, সোমবার ঈশ্বরদী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনের সামনে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্র জানায়, সপ্তাহখানেক আগে উপজেলা পরিষদের সরকারি কোয়ার্টারে থাকা ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তার বাসার আঙিনায় একটি মা কুকুর আটটি ছানার জন্ম দেয়। সোমবার হঠাৎ মা কুকুরটিকে ছোটাছুটি ও কাঁদতে দেখে স্থানীয়রা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন ছানাগুলোকে পুকুরে ফেলে হত্যা করা হয়েছে!
শুধু জয়া আহসান নয়, বিনোদন অঙ্গনের আরও কয়েকজন তারকা এমন ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অভিনেত্রী সাবিলা নূরও এ ঘটনায় ‘প্রাণিকুল’–এর একটি দীর্ঘ পোস্ট শেয়ার করে লিখেছেন, ‘এটা হৃদয়বিদারক। এই নিষ্ঠুরতা অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি হওয়া উচিত।’ বিষয়টি নাড়িয়ে দিয়েছে অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবকে। প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘সকালে খবরটা দেখার পর থেকে স্বাভাবিক হতে পারছি না।’ নিলয় আলমগীর লিখেছেন, ‘একটিবার চিন্তা করে দেখুন তো, বস্তার ভেতরে বাচ্চাগুলো পানির মধ্যে কেমন করছিল, বাঁচার জন্য কত চেষ্টা করছিল, কতটা কষ্ট পেয়ে বাচ্চাগুলো মারা গেছে। এখন মা কুকুরটার কতটা কষ্ট হচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য খুনির সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’