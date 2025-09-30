সাদা শাড়িতে সুনেরাহ লিখলেন, ‘ভেসে যাও’

চলতি বছরের অন্যতম আলোচিত অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল। সিনেমা ও ওটিটি সবখানেই আলো ছড়িয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয় সুনেরাহ। নিয়মিতই পোস্ট করেন নানা ধরনের ছবি। সুনেরাহ সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক ছবিতে ছবিতে—
গতকাল সোমবার রাতে বেশ কয়েকটি নতুন ছবি পোস্ট করেছেন সুনেরাহ। এসব ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে সাদা শাড়িতে, পানিতে ভেসে থাকতে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে আটটি নতুন ছবি পোস্ট করে সুনেরাহ লিখেছেন, 'ভেসে যাও'। অভিনেত্রীর নতুন এ ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্ত–অনুসারীরা। ইনস্টাগ্রামে প্রতিক্রিয়া এসেছে ১ হাজার ৭০০–এর বেশি।
মূলধারার বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক ধারার সিনেমা—দুই ধরনের ছবিতেই কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ৵ বোধ করেন সুনেরাহ। প্রথম আলোকে আগে তিনি জানিয়েছিলেন, 'আমার চাওয়া, চরিত্র পছন্দ হলেই হলো। দুই জায়গায় কাজটাই হয় ভিন্নভাবে। সব জায়গাতেই পেশাদারত্ব থাকে। বিশেষভাবে বলতে গেলে, উৎসবকে টার্গেট করা সিনেমাগুলো বেশি পরিকল্পিত ও গোছানো হয়ে থাকে।'
চলতি বছর দুই ঈদে মুক্তি পাওয়া দুই সিনেমা 'দাগি'ও 'উৎসব'–এ ছোট চরিত্রেও নজর কেড়েছেন তিনি।
চলতি বছরের দুই সিনেমায় অতিথি চরিত্র করা নিয়ে সুনেরাহ বলেন, 'সিনেমায় আমার চরিত্রের ব্যাপ্তি ছোট। অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছি, কিন্তু সেটি দর্শক এতটা গ্রহণ করবেন, ভাবিনি। সবাই প্রশংসা করছেন। আমি তো প্রধান চরিত্র করে এসেছি। সেখানে একবারের জন্য মনে হয়নি, এই সিনেমার চরিত্রটি করব না; বরং বলব, আমার কাছে একটি দারুণ সুযোগ ছিল।' এ ছাড়া চলতি মাসেই মহসীন নিধির চরকির নতুন কনটেন্ট 'খুব কাছেরই কেউ'–এ অভিনয় করেছেন সুনেরাহ। এই ফ্ল্যাশ ফিকশন। এর গল্প, সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন তাঁর স্ত্রী, জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ইউটিউবার রাবা খান। এই ফ্ল্যাশ ফিকশনে তরুণ প্রজন্মের বাস্তবতা, তাদের সম্পর্কের জটিলতা ও সৌন্দর্যের প্রতিফলন উঠে এসেছে। সামনে সুনেরাহকে দেখা যাবে আরও কয়েকটি নতুন প্রকল্পে।