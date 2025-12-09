সায়রা আকতার জাহান
ঢালিউড

চট্টগ্রামে নারী হত্যার ঘটনা নিয়ে ‘ট্রাইব্যুনাল’, হঠাৎ ফোনেই রাজি সায়রা

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

রায়হান খানের একটি বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করেছিলেন সায়রা আকতার জাহান। এরপর আর কোনো যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ একদিন ফোন করে তাঁর ট্রাইব্যুনাল সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব করেন রায়হান।

চট্টগ্রামের নারী ও শিশু নির্যাতনের একটি মর্মান্তিক ঘটনাকে উপজীব্য করে কোর্টরুম ড্রামা। তাতে এক অসফল আইনজীবীর স্ত্রীর চরিত্র। গল্প শুনে রাজি হয়ে যান সায়রা।

চরিত্রটি নিয়ে গতকাল প্রথম আলোকে সায়রা বলেন, ‘কেউ যখন অসফল হয়, তখন অনেকে তাকে ছোট করার চেষ্টা চালায়। অসফল আইনজীবী স্বামীর জীবনের কঠিন সময়ে তার পাশে থাকি, অনুপ্রেরণা দিই। চরিত্রটি বেশ ইমোশনাল, আবার চ্যালেঞ্জিং। মনে হয়, সিনেমাটিতে কাজ করাটা আমার ক্যারিয়ারের জন্য ভালো হবে।’

চট্টগ্রামে সিনেমাটির দৃশ্যধারণ হয়েছে। শিল্পীদের অ্যাক্টিং কোচের দায়িত্বে ছিলেন তারিক আনাম খান, অভিনয়ও করেছেন তিনি। আরও অভিনয় করেছেন নুসরাত ফারিয়া, তানিয়া বৃষ্টি, মৌসুমী হামিদ, আদর আজাদ।

সামনে আরও কয়েকটি কাজের কথাবার্তা চলছে বলে জানান সায়রা, ‘আমার কাছে গল্পটা গুরুত্বপূর্ণ। সামনের যে কাজই করব, গুছিয়ে করতে চাই। কোয়ান্টিটির চেয়ে কোয়ালিটিকে প্রাধান্য দেব। শুধু রোমান্টিক গল্প নয়, বিভিন্ন জনরার কাজ করতে চাই।’

মাঝের সময়ে অভিনয় থেকে দূরে ছিলেন সায়রা। সাড়ে তিন বছর বিরতির পর এ বছরের শুরুতে অভিনয়ে ফেরেন। ‘ক্লোজআপ কাছের আসার গল্প’-তে লেগুনা ও ভিকি জাহেদের ওয়েব সিরিজ আরারাত-এ অভিনয় করে আলোচিত হন। এর মধ্যে আমাকে বিশ্বাস করেন ভাই নামে আরেকটি সিনেমায়ও কাজ করেছেন তিনি।

