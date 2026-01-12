মিম, রাজ ও পরীমনি
ঢালিউড

রাজের জীবনে আর নেই পরীমনি, তাই কি আবার এক হলেন রাজ–মিম

সময় বদলেছে, বদলেছে সম্পর্কের সমীকরণও। একসময় ব্যক্তিগত জটিলতার কারণে যে জুটি ভেঙে গিয়েছিল, তিন বছরের বেশি সময় পর আবার পর্দায় ফিরছেন তাঁরা। শরীফুল রাজ ও বিদ্যা সিনহা মিম—এই জনপ্রিয় জুটির প্রত্যাবর্তন ঘিরে ইতিমধ্যে চলচ্চিত্র অঙ্গন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা।
চলচ্চিত্র সমালোচকদের একাংশ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আলোচনায় উঠে আসছে একটি বিষয়—শরীফুল রাজের জীবনে এখন আর নেই পরীমনি।

বিদ্যা সিনহা মিম

অনেকের মতে, রাজের ব্যক্তিগত জীবনে সেই অধ্যায় শেষ হওয়ার পর তৈরি হওয়া নতুন বাস্তবতাই বিদ্যা সিনহা মিমের আগের অবস্থান বদলাতে প্রভাব ফেলেছে। আর সেই পটভূমিতেই আবার একসঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছেন মিম। ফল হিসেবে সরকারি অনুদানে নির্মিত আলভী আহমেদের সিনেমা ‘জীবন অপেরা’-তে আবার দেখা যাবে রাজ-মিম জুটিকে।

পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা এক অভিনেতার সঙ্গে ছবিটি পোস্ট করে মিমি লেখেন, ‘পরবর্তী কাজ আসছে, অনুমান করুন আমার সঙ্গে কে?’

এর আগে রায়হান রাফীর ‘পরাণ’ সিনেমায় প্রথমবার জুটি বেঁধে দর্শকের মন জয় করেছিলেন শরীফুল রাজ ও বিদ্যা সিনহা মিম। সিনেমাটির বাণিজ্যিক সাফল্যের পাশাপাশি আলোচনায় আসে তাঁদের পর্দার রসায়ন। পরে একই পরিচালকের ‘দামাল’ সিনেমাতেও দেখা যায় এই জুটিকে। তখনই তাঁদের নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন একাধিক নির্মাতা।


তবে সেই ধারাবাহিকতায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় রাজের ব্যক্তিগত জীবন। ‘পরাণ’ মুক্তির পর পর্দার বাইরেও রাজ ও মিমের বন্ধুত্ব নিয়ে শুরু হয় নানা আলোচনা। ‘দামাল’ সিনেমার স্বত্ব সিয়াম আহমেদের সঙ্গে যৌথভাবে কেনার পর সেই সম্পর্ক ঘিরে বিতর্ক আরও তীব্র হয়। রাজের সাবেক স্ত্রী চিত্রনায়িকা পরীমনি তখন প্রকাশ্যে দাবি করেন, রাজ ও মিমের ঘনিষ্ঠতা তাঁর সংসারে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিমকে নিয়ে কটূক্তির ঘটনাও ঘটে।

শরিফুল রাজ

এ পরিস্থিতিতে সংসারে অশান্তি না চাওয়ায় এবং বিতর্ক এড়াতেই রাজের সঙ্গে আর সিনেমা না করার সিদ্ধান্ত নেন মিম। দুই সিনেমার পর সেখানেই থেমে যায় জনপ্রিয় এই জুটির পথচলা। পরবর্তী সময়ে রাজ ও পরীমনির সম্পর্কও টেকেনি। ২০২১ সালের অক্টোবরে প্রেম করে বিয়ে করা এই দম্পতির বিচ্ছেদ কার্যকর হয় ২০২৩ সালের শেষ দিকে।

রাজের জীবনে পরীমনির অধ্যায় শেষ হওয়ার পর বদলাতে থাকে পরিস্থিতি। সেই পরিবর্তনের দিকেই ইঙ্গিত করছেন চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট অনেকে। তাঁদের মতে, ব্যক্তিগত জটিলতা কাটিয়ে ওঠার পর তৈরি হওয়া এই নতুন বাস্তবতাই আবার রাজ-মিম জুটির কাজের পথ খুলে দিয়েছে।

পরীমনি

এ পটভূমিতেই সরকারি অনুদানে নির্মিত ‘জীবন অপেরা’ সিনেমায় রাজ ও মিমকে আবার একসঙ্গে দেখা যাবে। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন লেখক ও নির্মাতা আলভী আহমেদ। তিনি নিশ্চিত করেছেন, রাজ ও মিম—দুজনের সঙ্গেই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং ঈদুল ফিতরের পর শুটিং শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে।

কয়েক দিন আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজের সঙ্গে ফেরার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন মিম। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা এক অভিনেতার সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘পরবর্তী কাজ আসছে, অনুমান করুন আমার সঙ্গে কে?’ এর পর থেকেই চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ফেসবুক গ্রুপগুলোতে শুরু হয় আলোচনা। অনেকেই ধারণা করেন, ছবির মানুষটি শরীফুল রাজ। পরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন আলভী আহমেদ। তাঁর ভাষ্য, এটি সিনেমার লুক নয়; গল্প নিয়ে আলোচনার সময় তোলা একটি মুহূর্তমাত্র।

‘পরাণ’ চলচ্চিত্রে মিম ও রাজ

‘জীবন অপেরা’ নির্মিত হচ্ছে আলভী আহমেদের একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে। গল্পে দেখানো হবে প্যারালাল ইউনিভার্সে চলা এক ব্যক্তির দুটি জীবন—এক জীবনে ব্যর্থ প্রেমিক রফিক, অন্য জীবনে সুখী দাম্পত্যের সঙ্গী। রফিক ও শারমিন চরিত্রে অভিনয় করছেন শরীফুল রাজ ও বিদ্যা সিনহা মিম। তাঁদের সঙ্গে আরও থাকছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান।

সবকিছু ঠিক থাকলে ঈদের পর আগামী এপ্রিলে শুটিং শুরু হবে। বদলে যাওয়া ব্যক্তিগত বাস্তবতা, সময়ের সঙ্গে পাল্টে যাওয়া সিদ্ধান্ত—সব মিলিয়ে আবার পর্দায় ফিরছেন একসময়ের জনপ্রিয় রাজ-মিম জুটি।

