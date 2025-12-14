‘বনলতা এক্সপ্রেসের’ যাত্রী হলেন কারা, দেখে নিন ছবিতে
বিনোদন প্রতিবেদক
শুরু হচ্ছে ‘উৎসব’ নির্মাতার নতুন সিনেমা ‘বনলতা এক্সপ্রেস’। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে সংবাদ সম্মেলেনের মাধ্যমে জানানো হয় ‘বনলতা এক্সপ্রেসের’ যাত্রী কারা হচ্ছেন। ছবিতে দেখে নেওয়া যাক কে কে থাকছেন–
শুটিংয়ের আগে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ছবির টিম এত দিন নিজেদের মতো করে যাবতীয় কাজ করলেও এবার আনুষ্ঠানিকভাবে তা সবার সামনে তুলে আনলেন। জানালেন, ছবির প্রধান অভিনয়শিল্পী থাকছেন কারা।ব্যতিক্রমী আয়োজনের মধ্য দিয়ে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ছবির প্রযোজনাপ্রতিষ্ঠান তাদের প্রধান চরিত্রের অভিনয়শিল্পীদের সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ছিলেন ছবির পরিচালক তানিম নূরও।
একে একে শিল্পী সাংবাদিকদের সামনে আসার আগে পুরো মিলনায়তন অন্ধকার করে রাখা হয়। মঞ্চও ছিল লাল কাপড়ে ঢাকা। মঞ্চের দিকে হালকা একটু আলো। সাউন্ডবক্সে বেজে উঠল কিছু কথা আর সেই সঙ্গে ট্রেন চলার শব্দ, সরতে থাকে মঞ্চের লাল পর্দা। দেখা যায় মঞ্চে ছিল ট্রেনের আদল। গল্পে চরিত্রগুলোর যে নাম, সেই নামে ডাকা হলো শিল্পীদের। একে একে ট্রেন থেকে নেমে আসে পরিচিত সব মুখ।তানিম নূর পরিচালিত দ্বিতীয় সিনেমা ‘বনলতা এক্সপ্রেসের’ অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরিচিতির জন্য ভিন্নধর্মী এ আয়োজন। দেখা গেছে, ‘বনলতা এক্সপ্রেসে’ সহযাত্রী হয়েছেন মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী, জাকিয়া বারী মম, আজমেরী হক বাঁধন, ইন্তেখাব দিনার, শ্যামল মাওলা, সাবিলা নূর, শরীফুল রাজসহ আরও একঝাঁক তারকা ও নতুন মুখ।
নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের গল্প ‘কিছুক্ষণ’ অবলম্বনে নির্মিত হচ্ছে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’। গল্প, আবেগ ও মানবিক সম্পর্কের মেলবন্ধনে নির্মিত হতে যাওয়া সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী নির্মাতা।পরিচালক তানিম নূর বলেন, ‘হুমায়ূন আহমেদের গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের অনুভূতি, নিঃশব্দ যন্ত্রণা ও গভীর মানবিকতা। “বনলতা এক্সপ্রেস” সেই অনুভবেরই একটি ভিজ্যুয়াল যাত্রা। দর্শক এই সিনেমায় গল্পের ভেতর দিয়ে একধরনের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পাবেন।’আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন হইচই বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর সাকিব আর খান, সিনেমাটির শিল্পী-কলাকুশলী, আমন্ত্রিত অতিথি ও গণমাধ্যমকর্মীরা। কাস্ট রিভিলের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে সিনেমাটির ভাবনা ও নির্মাণপ্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা করা হয়। হইচই স্টুডিওজ, বুড়িগঙ্গা টকিজ ও ডোপ—এই তিন প্রযোজনাপ্রতিষ্ঠানের ব্যানারে নির্মিত হতে যাওয়া ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ মুক্তি পাবে আগামী বছর পবিত্র ঈদুল ফিতরে।