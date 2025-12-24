চিত্রনায়ক রিয়াজ
চিত্রনায়ক রিয়াজ
ঢালিউড

নায়ক রিয়াজের মৃত্যুসংবাদ ফেসবুকে, যা জানাল পরিবার

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

হঠাৎ করেই চিত্রনায়ক রিয়াজের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও কয়েকটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। আত্মগোপনে থাকা এই ঢালিউড তারকার মৃত্যু নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হলে বিষয়টি ঘিরে ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। তবে সরাসরি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রথম আলো নিশ্চিত হয়েছে, এই খবর সম্পূর্ণ গুজব।

রিয়াজ আহমেদ

আজ বুধবার সন্ধ্যায় রিয়াজের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অভিনেতা জীবিত আছেন এবং সুস্থ রয়েছেন। রিয়াজের স্ত্রী প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ ধরনের খবর একেবারেই সত্য নয়। যেখানেই আছে, ভালো আছে।’

গত বছরের আগস্টে ছাত্র–জনতার গণ–অভ্যুত্থানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই আত্মগোপনে রয়েছেন চিত্রনায়ক রিয়াজ। এর পর থেকে তাঁর প্রকাশ্য উপস্থিতি কিংবা চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট কারও সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকেও রিয়াজের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

রিয়াজের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটিও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। ফলে তাঁর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় মৃত্যুর গুজব ছড়ালে বিষয়টি আরও আলোচনার জন্ম দেয়।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ‘বাংলার নায়ক’ সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করেন রিয়াজ। টানা দুই যুগ তিনি ঢালিউডের অন্যতম জনপ্রিয় ও সফল নায়ক হিসেবে কাজ করেছেন। অসংখ্য ব্যবসাসফল ও দর্শকপ্রিয় সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্বশেষ ২০২২ সালে মুক্তি পায় তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্র ‘অপারেশন সুন্দরবন’। এর পর থেকে আর নতুন কোনো কাজে তাঁকে দেখা যায়নি।

