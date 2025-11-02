‘বন্ধুরূপী শত্রু যাকে বলে, এখানে আমার চরিত্র ঠিক তেমনই’

মৌসুমী হামিদ চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন; তবে নিয়মিত নয়। গত বছরের শেষ দিকে মুক্তি পায় তাঁর অভিনীত ‘নয়া মানুষ’। এই ছবির পর একাধিক গল্প নিয়ে কয়েকজন পরিচালকের সঙ্গে কথা হয় তাঁর। কিন্তু পছন্দসই গল্প না পাওয়ায় কোনো ছবির কাজ শুরু করতে পারেননি। সম্প্রতি চট্টগ্রামে নতুন একটি ছবির শুটিং শেষ করে ঢাকায় এসেছেন। আজ রোববার থেকে আবার শুটিংয়ে যাচ্ছেন, টানা পাঁচ দিন শুটিং করবেন। এদিকে নতুন একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের শুটিংও শেষ করেছেন এর মধ্যে।
মৌসুমী হামিদ অভিনীত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নাম ‘জিনের বাচ্চা’, পরিচালনা করেছেন অভিনেতা মোস্তাফিজুর নূর ইমরান। এতে আরও অভিনয় করেছেন আজাদ আবুল কালাম। আর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নাম ‘ট্রাইব্যুনাল’, পরিচালক রায়হান খান। মৌসুমী হামিদ জানালেন, কাছাকাছি সময়ের এই দুটি কাজে তাঁকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে। দুটি চরিত্রই তাঁর খুব পছন্দের, তাই কাজ দুটি নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাসেরও কমতি নেই।
গতকাল বিকেলে কথা হয় মৌসুমী হামিদের সঙ্গে। জানালেন, গতকালই শুটিং শেষ করেছেন ‘জিনের বাচ্চা’ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের। সিনেমাটি প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ‘খুব বেশি কিছু বলা নিষেধ, তবে ইতিবাচক হলেও এমন একটি গল্পে কাজ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত আমি।’
‘ট্রাইব্যুনাল’ প্রসঙ্গে মৌসুমী হামিদ বললেন, ‘হাতে গোনা কয়েকটি সিনেমায় আমি অভিনয় করেছি। কোনোটিতে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে, এমন কোনো চরিত্র পাইনি। এটিতে আমি নেগেটিভ রোল পেয়েছি। বন্ধুরূপী শত্রু যাকে বলে, আমার চরিত্র ঠিক তেমনই। মানুষ হিসেবে যা নই, সে ধরনের চরিত্রে কাজ করার মধ্যে চ্যালেঞ্জ থাকে, অভিনয় দিয়ে তা আমি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। পরিচালক রায়হান খান আমাকে এ ধরনের চরিত্রে ভাবার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।’ ‘ট্রাইব্যুনাল’ ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন আদর আজাদ, তানিয়া বৃষ্টি, শাহেদ আলী প্রমুখ।