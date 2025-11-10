মিথিলা ফুকেটে কী করছেন

মিস ইউনিভার্স ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে তোলা ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন মিথিলা।ছবিটি ফুকেটের কোরা বিচ রিসোর্টে তোলাগত সেপ্টেম্বরে ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’ নির্বাচিত হয়েছেন মিথিলা। থাইল্যান্ডে ‘মিস ইউনিভার্স ইন্টারন্যাশনালের ৭৪তম প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনিমিথিলা শুধু একজন মডেল ও অভিনেত্রীই নন, তিনি বাল্যবিবাহবিরোধী প্রচারণা এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে কাজের জন্যও পরিচিত২০২০ সালেও তিনি ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ’ জিতেছিলেন, তবে কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেননি। ২০২৫ সালে আবার মুকুট জিতে তিনি ইতিহাস গড়লেন‘রোহিঙ্গা’ নামে বলিউডের ছবিতে অভিনয় করলেন বাংলাদেশি মডেল ও অভিনয়শিল্পী তানজিয়া মিথিলাইনস্টাগ্রামে মিথিলার ফলোয়ার ১৮ লাখ