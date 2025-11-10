ঢালিউড

মিথিলা ফুকেটে কী করছেন

থাইল্যান্ডের ফুকেট থেকে একের পর এক ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করছেন মডেল ও অভিনেত্রী তানজিয়া জামান মিথিলা। সেখানে কী করছেন তিনি?

বিনোদন ডেস্ক
আজ সকালে কয়েকটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে মিথিলা লিখেছেন, ‘আন্দামানদা ফুকেটে আমাদের ডিনারটা দারুণ ছিল—চারপাশে সুন্দর মেয়েদের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় সুন্দর সময় কেটেছে।’
ফেসবুক থেকে
ফুকেটের ইয়োনা বিচ ক্লাবে তোলা কয়েকটি ছবি গতকাল ফেসবুকে পোস্ট করেছেন মিথিলা। লিখেছেন, ‘ইয়োনা বিচে দারুণ একটা দিন কাটল।’
পেঁজা তুলার মতো মেঘে ঢাকা আকাশকে পেছনে রেখে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন তিনি
Also read:‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’ হলেন তানজিয়া জামান মিথিলা
মিস ইউনিভার্স ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে তোলা ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন মিথিলা।
ছবিটি ফুকেটের কোরা বিচ রিসোর্টে তোলা
গত সেপ্টেম্বরে ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’ নির্বাচিত হয়েছেন মিথিলা। থাইল্যান্ডে ‘মিস ইউনিভার্স ইন্টারন্যাশনালের ৭৪তম প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি
মিথিলা শুধু একজন মডেল ও অভিনেত্রীই নন, তিনি বাল্যবিবাহবিরোধী প্রচারণা এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে কাজের জন্যও পরিচিত
২০২০ সালেও তিনি ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ’ জিতেছিলেন, তবে কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেননি। ২০২৫ সালে আবার মুকুট জিতে তিনি ইতিহাস গড়লেন
‘রোহিঙ্গা’ নামে বলিউডের ছবিতে অভিনয় করলেন বাংলাদেশি মডেল ও অভিনয়শিল্পী তানজিয়া মিথিলা
ইনস্টাগ্রামে মিথিলার ফলোয়ার ১৮ লাখ
আরও পড়ুন