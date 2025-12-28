২০২১ সালের ১০ নভেম্বর সনি পোদ্দারের সঙ্গে বাগ্দান সারেন ঢাকাই ছবির অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম; ২০২২ সালের ৪ জানুয়ারি করেন বিয়ে। বাগ্দানের চার বছর পর সেই পোশাকেই নতুন ফটোশুট করেছেন অভিনেত্রী। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক মিম সম্পর্কে কিছু তথ্য-
বিনোদন ডেস্ক
আজ সকালে ফেসবুকে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে মিম লিখেছেন, ‘চার বছর পর বাগ্দানের পোশাক পরলাম।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ছবিরগুলো ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন মিমের ভক্তরা। ৩৭ মিনিটে প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় এক হাজার। অনেক ভক্তই তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে বাগ্দানে মিম পরেছিলেন ডিজাইনার সারাহ করিমের লেহেঙ্গা। রুপালি আর ছাই রঙের মিশেলের এই লেহেঙ্গাজুড়ে পাথর, জরির এমব্রয়ডারি আর মুক্তার ভারী কাজ। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
বাগ্দানেরও ছয় বছর আগে সনির সঙ্গে শুরু হয় মিমের সম্পর্ক। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
মিম তখন জানিয়েছিলেন, পরিচয়ের সাত মাসের মাথায় মিমকে প্রেমের প্রস্তাব দেন সনি। মিম তখন থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন বিয়েটা করবেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে সেই সময় মিম তাঁর মাকে খানিকটা আভাস দিয়েছিলেন। মিমের মা বিশেষ পাত্তা দেননি। এরপর লুকিয়ে প্রেম করা শুরু করেন মিম। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
সনির সঙ্গে প্রেম নিয়ে মিম প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ‘আমাদের অনলাইনেই বেশি কথা হতো। এমনিতে মাসে এক বা দুবার দেখা হতো। শুক্রবার জিমে বা পারলারে যাওয়ার সময় বড়জোর ৩০ মিনিট কথা হতো। তখন আমরা নিকেতনে থাকতাম। সময় ঠিক করে বারান্দায় দাঁড়াতাম। ও নিচে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখত। আমি ওপর থেকে ফোনে কথা বলতাম।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ২০১৯ সালের শেষের দিকে মিম তাঁর বাড়ির সবাইকে রাজি করান। এরপর আস্তে আস্তে বিয়ের প্রক্রিয়াটা এগিয়েছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মিম জানিয়েছেন, সনির সঙ্গে একটা গ্রুপ থেকে বান্ধবীর মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল। মজা করতে করতেই নাকি প্রেম হয়ে গেছে তাঁদের। গ্লোরিয়া জিনসে প্রথম দেখা করেন তাঁরা। সনির কাছ থেকে মিমের পাওয়া প্রথম উপহার ছিল জন্মদিনে কেক, গলার সুন্দর একটা সেট আর গোলাপি রঙের বেশ কিছু ফুল। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে