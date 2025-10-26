৩ দিনে একটি টিকিটও বিক্রি হয়নি

২৪ অক্টোবর ১১ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় রফিকুল ইসলাম খান পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘কন্যা’। এর মধ্যে ১০টি সিঙ্গেল স্ক্রিনের পাশাপাশি একটি মাল্টিপ্লেক্সে লায়ন সিনেমাসে প্রদর্শিত হচ্ছে ছবিটি। তবে মুক্তির তিন দিন পেরিয়ে গেলেও সিনেপ্লেক্সে একটিও টিকিট বিক্রি হয়নি—অর্থাৎ এখনো খাতা খোলেনি ছবিটির!
কেরানীগঞ্জের লায়ন সিনেমাসে প্রতিদিন দুটি করে শো চলছে ‘কন্যা’ সিনেমার। একটা বিকেল চারটায়, আরেকটা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। গত দুই দিনে চারটি শো গেলেও এখনো একটি টিকিট বিক্রি হয়নি।
হলটির ম্যানেজার হায়দার আলী প্রথম আলোকে বলেন, ‘সম্প্রতি যে সিনেমাগুলো মুক্তি পেয়েছে কোনো ছবিই চলেনি। “ব্যাচেলর ইন ট্রিপ”, “বান্ধব”, “সাত ভাই চম্পা” কোনোটাই চলেনি। আর সবশেষ “কন্যা”র অবস্থা ভয়াবহ, একটি টিকিটও বিক্রি হয়নি।’
৩ অক্টোবর একই দিনে মুক্তি পায় ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’ এবং ‘বান্ধব’ সিনেমা। লায়ন সিনেমাসে দুই সপ্তাহ চলেছে সিনেমা দুটি। দুই সপ্তাহে ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’ এর টিকিট বিক্রি হয়েছে ৯ হাজার আট শ পঞ্চাশ টাকা, আর ‘বান্ধব’–এর টিকিট বিক্রি হয়েছে ১৩ হাজার ২৫০ টাকার।
কথা হয় লায়ন সিনেমাসের মালিক মির্জা আবদুল খালেকের সঙ্গে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘এক সপ্তাহে একটি সিনেমার ১০ হাজার টাকার টিকিটও বিক্রি হয়নি। খবর নেওয়াই বন্ধ করে দিয়েছি।’
‘কন্যা’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন কাজী হায়াৎ, রেবেকা, ইরা শিকদার, হারুন শেখ, শামীম সরকার, আরিয়ান, এলিন, মারুফ আকিব প্রমুখ। সিনেমার গানগুলোতে কণ্ঠ দিয়েছেন প্রয়াত অ্যান্ড্রু কিশোর, মিতা মল্লিক, অনামিকা, মুক্তি, কলি সরকার ও মিতালী মল্লিক।