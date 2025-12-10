জয়ার নতুন ছবি ও নার্গিসের ‘পিরিতের পেট্রল জ্বালাইয়া’ গানে সাড়া

জয়ার নতুন ছবি ও নার্গিসের ‘পিরিতের পেট্রল জ্বালাইয়া’ গানে সাড়া
মাসুম অপু
বুধবার রাত ৯টা ১৪ মিনিটে নতুন ৬টি ছবি শেয়ার দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে। ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। ৩০ মিনিটে ১ হাজারের বেশি মন্তব্য জমা হয়েছে। রিঅ্যাক্ট হয়েছে প্রায় ৮ হাজার। চলুন দেখে আসি জয়া আহসানের নতুন সেসব ছবি
অভিনেত্রী জয়া আহসান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয়নিয়মিতই নিজের কাজের খবর থেকে দিনযাপনের গল্প ভাগ করে নেন ভক্তদের সঙ্গেনতুন ছবি দিয়ে ফোক শিল্পী নার্গিসের ‘পিরিতি পেট্রল জ্বালাইয়া’ জুড়ে দিয়েছেন
পিরিতি পেট্রল জ্বালাইয়া’ গানটি নিয়েও মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ
চলতি বছরটা দারুণ কাটছে অভিনেত্রীর। ঢাকায় ‘জয়া আর শারমিন’, ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘ফেরেশতে’ ছাড়াও কলকাতায় প্রশংসিত হয়েছে তাঁর ‘ডিয়ার মা’ সিনেমাটি