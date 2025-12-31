ঢালিউড

জেমস, মেহজাবীন, তাহসানদের বিয়ে; কনা, সালমাদের বিচ্ছেদ

বিনোদন ডেস্ক

২০২৫ সাল বিদায় নিল। বছরজুড়ে কোনো কোনো তারকা বিয়ের খবর দেন, কেউ কেউ বিচ্ছেদের খবরে শিরোনামে এসেছেন। বিগত বছরের আলোচিত বিয়ে ও বিচ্ছেদের খবর নেওয়া যাক।

বিয়ে

জেমস–নামিয়া আমিন

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক নামিয়া আমিনকে বিয়ে করেন জেমস। ২০২৪ সালের ১২ জুন বিয়ে করেন তাঁরা, তবে বিয়ের খবরটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছেন ২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর। একই বছরের জুনে জেমস-নামিয়ার সংসারে পুত্রসন্তান জিবরান আনামের জন্ম হয়।

নামিয়া আমিন ও জেমস

জেমসের প্রথম স্ত্রী চলচ্চিত্র অভিনেত্রী রথি। ১৯৯১ সালে বিয়ে করেন, ২০০৩ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। ২০০০ সালে বেনজীর সাজ্জাদের সঙ্গে পরিচয় হয় জেমসের, এরপর আমেরিকায় গিয়ে তাঁরা বিয়ে করেন। ২০১৪ সালে বেনজীরের সঙ্গে জেমসের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

রোজা আহমেদ ও তাহসান খান

তাহসান খান–রোজা আহমেদ

২০২৫ সালের ৫ জানুয়ারি মেকওভার আর্টিস্ট রোজা আহমেদকে বিয়ে করেছেন সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। রোজা আহমেদ বরিশালের মেয়ে। নিউইয়র্কে রোজাস ব্রাইডাল মেকওভার নামে নিজের প্রতিষ্ঠানও আছে। এর আগে অভিনেত্রী মিথিলাকে বিয়ে করেন তাহসান, দুজনের বিচ্ছেদ ঘটে।

আদনান আল রাজীব ও মেহজাবীন চৌধুরী

মেহজাবীন চৌধুরী–আদনান আল রাজীব

২০২৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও নির্মাতা আদনান আল রাজীব। ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল দুজনের পরিচয়। এর ১৩ বছর পর সম্পর্কটা বিয়েতে গড়িয়েছে।

অমিতাভ রেজা-মুশফিকা মাসুদ

২০২৫ সালের নভেম্বরে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক মুশফিকা মাসুদকে বিয়ে করেন নির্মাতা অমিতাভ রেজা। নির্মাতা অমিতাভ রেজার এটি তৃতীয় বিয়ে। এর আগে তিনি অভিনয়শিল্পী নওরীন হাসান খান জেনী ও মিম রশিদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। একটা সময় এসে তাঁদের দুজনের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটে।

শবনম ফারিয়া–তানজিম তৈয়ব

২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা তানজিম তৈয়বকে বিয়ে করেন অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। এর আগে ২০১৮ সালে হারুনুর রশীদকে বিয়ে করেন ফারিয়া। দুজনের বিচ্ছেদ ঘটেছে।

এর বাইরে শামীম হাসান সরকার, সংগীতশিল্পী বাঁধন সরকার পূজা, মিজানুর রহমান আরিয়ানসহ আরও কয়েকজন বিয়ে করেছেন।

কনা

বিচ্ছেদ

কনা–গোলাম মোহাম্মাদ ইফতেখার

২০২৫ সালের ১৬ জুন গোলাম মোহাম্মাদ ইফতেখারের সঙ্গে সংগীতশিল্পী কনার বিচ্ছেদ ঘটে। ২০১৯ সালে ইফতেখারকে বিয়ে করেন কনা।

সালমা

সালমা–সানাউল্লাহ নূরে
বছরের শেষ ভাগে সংগীতশিল্পী সালমার সঙ্গে বিচ্ছেদের খবর দেন আইনজীবী সানাউল্লাহ নূরে। ২০১৮ সালের শেষ দিনে বিয়ে করেন তাঁরা। ২০১১ সালে দিনাজপুর-৬ আসনের সাবেক এমপি শিবলী সাদিককে বিয়ে করেন সালমা, ২০১৬ সালে দুজনের বিচ্ছেদ ঘটে।

রাশেদ মামুন অপু–মমরেনাজ মোমো
ছয় বছর আগে সংবাদপাঠিকা মমরেনাজ মোমোর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে অভিনেতা রাশেদ মামুন অপুর। তবে বিচ্ছেদের খবরটি প্রকাশ করেছেন ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে।

