নতুন ছবি দিয়ে স্নিগ্ধা লিখলেন, আমি বিনোদিনী নই...

গতকাল বুধবার ফেসবুকে আটটি ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী স্নিগ্ধা চৌধুরী। যেখানে তিনি হাজির হয়েছেন ‘চোখের বালির’ বিনোদিনী রূপে। ছবিগুলো পোস্ট করে অভিনেত্রী শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন টালিউডের প্রয়াত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষকে।
বিনোদন ডেস্ক
স্নিগ্ধা লিখেছেন, ‘আমি বিনোদিনী নই, তবু তার কিছুটা বিষাদ, কিছুটা অহংকার, আর কিছুটা অমোঘ আকর্ষণ ধার করার চেষ্টা করেছি।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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আমার এই সাজ শুধুই একটি লুক রিক্রিয়েশন নয়, বরং বাংলা সিনেমা ও সাহিত্যের এক অনন্য অধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানানোর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। ফেসবুক থেকে
এই রূপায়ণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি কিংবদন্তি ঋতুপর্ণ ঘোষকে, যিনি নারীকে সব সময় গভীরভাবে ও মমতায় পর্দায় তুলে ধরেছিলেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
সৌন্দর্য কখনো পুরোনো হয় না আর কিছু গল্প চিরকাল ‘চোখের বালি’র মতো হৃদয়ে রয়ে যায়।— বিনোদিনীর ছায়ায়, ক্ষণিকের আমি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে