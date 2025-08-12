লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের বেকার তরুণের গল্প নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা নির্মাণ করেছেন অভিনেতা আনিসুর রহমান মিলন। অভিনয়ের পাশাপাশি দেশে একাধিক নাটক নির্মাণ করেছেন তিনি। কিন্তু এবার ছিল তাঁর ক্যারিয়ারে ভিন্ন অভিজ্ঞতা। কারণ, শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁকে স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা বানাতে হয়েছে।
মিলন বলেন, ‘শিক্ষার্থী হিসেবে কাজের একটা আলাদা পরিসর থাকে। চাইলেও আমি অনেক প্রস্তুতি ও বড় আয়োজনে সেটা করতে পারব না। আমাকে অন্যদের মতোই স্বল্প আয়োজন ও বাজেটে একটা কাজ কতটা ভালোভাবে তুলে ধরতে পারি, সেটাই এখানে মুখ্য। এ জন্য আমাকে আগেই চিত্রনাট্য ও পরিকল্পনা তৈরি করে জমা দিতে হয়েছে। পরে সেটা নির্মাণ করে জমা দিতে হয়। সিনেমাটি কলেজের পাশাপাশি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবগুলোয় প্রদর্শিত হয়।’
মিলনের অভিনীত ও পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাম ‘দ্য ইন্টারভিউ’। গল্পে বাংলাদেশের বেকার এক তরুণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিলন নিজেই। যাঁর বাসাভাড়া দেওয়ার অর্থ নেই। আবার সাক্ষাৎকারে উবারে যাওয়ার মতো অর্থ নেই। এমন এক তরুণের সাক্ষাৎকারে যাওয়ার গল্প নিয়েই জটিলতায় পড়তে হয়।
বর্তমানে বছরের ৭০ ভাগ সময়ই অভিনেতা আনিসুর রহমান মিলনকে যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু অভিনেতা হিসেবে বসে না থেকে সেখানেও কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এ জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে তিনি লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি কলেজে ফিল্ম প্রোডাকশনের ওপর পড়াশোনা করছেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পীদের সংগঠন ‘দ্য স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড–আমেরিকান ফেডারেশন অব টেলিভিশন অ্যান্ড রেডিও আর্টিস্টস’–এর সদস্য।
এই অভিনেতাকে সর্বশেষ দেশে ‘মায়া’ সিনেমায় দেখা গেছে। মিলন জানান, বাংলাদেশ থেকে কাজের প্রস্তাব পেলেও সেগুলোয় অভিনয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যে কারণে তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই নিয়মিত অভিনয়ের চেষ্টা করছেন। এরই মধ্যে কিছু কাজে যুক্তও হয়েছেন। সেগুলো আপাতত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ছাড়া বলতে পারছেন না। ‘দ্য ইন্টারভিউ’ স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমাটি ইউটিউবে মুক্তি পেয়েছে।